BioWare подтвердила передачу поддержки Star Wars: The Old Republic новым разработчикам ©

BioWare подтвердила увольнения в команде разработчиков Star Wars: The Old Republic, поскольку игра готовится к переходу к новому разработчику. Ранее в этом месяце сообщалось, что EA приближается к соглашению о переносе текущей разработки и эксплуатации многолетней MMORPG от BioWare к сторонней студии Broadsword Online Games.

Соглашение предусматривает передачу SWTOR нынешнему разработчику Ultima Online и Dark Age of Camelot Broadsword Online, которым управляет бывший соучредитель Mythic Entertainment и вице-президент BioWare Роб Дентон, ранее работавший над SWTOR в первые дни его существования.

Сообщалось также, что 70-80 человек были частью основной команды разработчиков The Old Republic, более половины из которых должны были перейти в Broadsword.

В новом сообщении в блоге генеральный менеджер BioWare Гэри Маккей подтвердил, что нераскрытое количество увольнений коснется тех, кто не перейдет из студии в Broadsword.

«Большие перемены не происходят без проблем, — сказал Маккей. «Среди них тот факт, что большая часть нынешней команды будет приглашена сопровождать игру при ее переходе на Broadsword, хотя, к сожалению, не все роли перейдут. Это самая трудная часть этого перехода, и эти решения давались нелегко. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших членов команды, у которых есть возможность найти новые роли в EA. Кроме того, мы понимаем, что члены команды, которых просят переехать в новую студию, также будут адаптироваться к изменениям, и мы будем работать с Broadsword, чтобы сделать переход максимально комфортным. Однако в долгосрочной перспективе мы уверены, что это лучшее решение для игры и ее сообщества. Нам в BioWare будет не хватать того, чтобы быть частью истории SWTOR в будущем. Но мы также знаем, что она будет в очень хороших руках».

BioWare настаивает на том, что все текущие планы на SWTOR остаются в силе, а о новых функциях будет объявлено позже.

«Например, мы только что выпустили наше крупнейшее обновление истории за последние месяцы и новую точку сюжета с обновлением игры 7.3: Old Wounds, которое возвращает нас на планету Восс, которую мы не посещали с момента нашего расширения KOTET в 2016 году», — сказал Кит Каннег, исполнительный продюсер SWTOR. «В ближайшие месяцы мы также выпустим обновление игры 7.3.1, в котором будет наш следующий «Галактический сезон». И следите за новостями об обновлении игры 7.4, где игроки увидят продолжение истории после событий Old Wounds. И еще больше на горизонте».