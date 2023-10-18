Фил Спенсер обсудил возможность возрождения любимых франшиз ©

Сегодня в рамках эпизода Official Xbox Podcast генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) рассказал о возможности возрождения некоторых старых франшиз Activision Blizzard и других студий Xbox.

В ходе подкаста Спенсер отметил, что если учесть студии Activision, Blizzard, Bethesda и Xbox, то количество франшиз, которые сейчас есть в портфолио Microsoft, "в какой-то степени вдохновляет", но в то же время и пугает.

Он считает, что компания должна быть "отличным хранителем" этого контента, поскольку он является для людей воспоминанием, и он хочет быть уверен, что когда Microsoft возвращается к чему-либо, она делает это с полной отдачей - мотивированной командой, которая хочет работать над чем-то и что-то изменить.

Он не хочет, чтобы это было что-то, созданное исключительно ради финансовой выгоды или PR-объявления, которое потом не будет реализовано.

Я собираюсь начать с команд, с того, чем они увлечены. Именно поэтому я с удовольствием посещаю эти места. А потом мы посмотрим на это. Я думаю, что мы хорошо поработали над Xbox. Я не думаю, что мы проделали работу на пять с плюсом, рассматривая наши франшизы и пересматривая их. Я думаю, что с Game Pass у нас есть возможность выбирать пару франшиз каждый год и почти делать что-то вроде A revisited - я только что придумал этот термин, так что это не бренд.

Спенсер считает, что, глядя на все франшизы, которые сейчас контролирует Microsoft, есть возможность вернуться назад, даже если это просто "признание момента и того, что эти вещи значили в истории игр, и сделать с ними что-то правильное". Сделать это доступным для людей через Game Pass".

Я думаю, что такая возможность есть. Плана на этот счет нет, но возможность есть. Если команды захотят вернуться и пересмотреть некоторые вещи, которые у нас есть, и полностью сосредоточиться на них, я буду только за, потому что я думаю, что есть просто потрясающий кладезь вещей, к которым мы можем прикоснуться снова".

В качестве примера Спенсер привел недавний ремастер Quake 2. По его мнению, это было великолепно, поскольку id Software проделала действительно хорошую работу по пересмотру игры и приданию ей актуальности, не забывая при этом об истории, и он хотел бы видеть больше подобных вещей.

Отвечая на вопрос о том, есть ли франшизы, которые он лично хотел бы пересмотреть, он упомянул некоторые старые игры Infocom или Sierra, такие как Zork или King's Quest, просто потому, что это были моменты в его игровом опыте, которые действительно что-то значили.

Он также отметил, что у Blizzard есть несколько замечательных франшиз, таких как Starcraft, но самое главное, чтобы к ним относились с уважением, а не как к способу пиара.

В ходе того же подкаста Спенсер также пообещал паритет (насколько это возможно) поклонникам Call of Duty на консолях PlayStation и Nintendo.