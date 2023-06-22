Президент Blizzard: StarCraft по-прежнему остается лучшим IP с сумасшедшим потенциалом ©

В серии StarCraft уже много лет не появлялось новых игр, и она с трудом развивалась за пределы своих RTS-корней, после того как давным-давно были отменены StarCraft Ghosts и не анонсированный FPS.

Впрочем, похоже, что в Blizzard Entertainment по-прежнему хотят больше работать над своей любимой космооперной франшизой. Как утверждает dexerto news, президент Blizzard Майк Ибарра на днях заявил, что он заинтересован в продолжении развития серии StarCraft, признавшись во время диалога, что у серии все еще есть "сумасшедший потенциал".

На днях президент Blizzard Майк Йбарра провел дружеский обмен мнениями с известным на Twitch сримером под ником LIRIK. Стример сказал, что интерес молодежи к RTS-играм значительно снизился, особенно к таким играм, как StarCraft, но у нее все еще есть большой потенциал для дальнейшего развития.

В этой игры есть все возможности выйти за рамки RTS. Я люблю SC, но зумеры больше не играют в RTS, а у бумеров уровень APM просто падает. Но вселенная StarCraft обладает безумным потенциалом и по-прежнему остается одной из лучших.

Похоже, что Майк Ибарра разделяет те же чувства, ответив звезде Twitch, что понимает, о чем он говорит:

Я согласен, у нее безумный потенциал, и она по-прежнему остается одной из лучших игр.

И хотя это никак не означает, что компания Blizzard собирается выпустить новую игру по StarCraft, а также не подтверждает того, что компания когда-нибудь пойдет по новому пути, например, экранизирует игры на Netflix, все же интересно узнать, как в компании оценивают потенциал франшизы. Также, не совсем ясно, может ли слияние Microsoft с Activision Blizzard как-то повлиять на возможный в будущем контент по StarCraft. Однако следует отметить, что Фил Спенсер уже выражал заинтересованность в возвращении серии на Xbox.

Остается только надеяться, что это знак грядущих событий, и поклонники серии получат что-то новое, во что они смогут погрузиться с головой.