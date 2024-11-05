Для Stardew Valley вышло очередное обновление с множеством исправлений и улучшений

Обновление версии 1.6 для Stardew Valley наконец-то стало доступно для консолей и мобильных устройств, спустя более семи месяцев после релиза на ПК. Теперь игроки на Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, а также на Android и iOS могут наслаждаться новыми функциями и улучшениями игры. Вместе с этим для всех пользователей стал доступен патч 1.6.9.

Обновление добавляет нового NPC, у которого можно выкупить потерянные уникальные предметы, возможность застилать кровати и спать в любых зданиях с мебелью, а также разместить легендарную рыбу в прудах для добычи редкой икры. Цвет воды в пруду будет меняться в зависимости от рыбы.

Среди других нововведений — временное всплытие выброшенных предметов на поверхность воды, обновленные портреты Сэма и Шейна, дополнительные предметы в магазинах и новые диалоги.