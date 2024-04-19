Обновление 1.6.4 для Stardew Valley теперь доступно на ПК

Обновление 1.6.4 для Stardew Valley привнесло в игру ряд захватывающих нововведений и улучшений, о которых игроки уже начали говорить с энтузиазмом. Одним из наиболее привлекательных изменений стали более 20 новых "альтернативных" макетов шахт, которые появляются, когда игроки достигают дна шахты. Это добавляет разнообразие и интерес к игре, делая каждый проход через шахту уникальным.

Обновление также устраняет проблемы, связанные с исчезновением домашних животных на ферме, а также исправляет ошибки, которые могли возникать при строительстве хижины или приводили к столкновению с объектами во время роликов.

В целом, обновление 1.6.4 принесло множество улучшений и исправлений, делая игровой опыт в Stardew Valley еще более увлекательным и непредсказуемым.

С полным описанием обновления 1.6.4 для Stardew Valley можно ознакомиться здесь.