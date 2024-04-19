на главную
об игре
Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9 908 оценок

Обновление 1.6.4 для Stardew Valley теперь доступно на ПК

KAMA33
Новости

Обновление 1.6.4 для Stardew Valley привнесло в игру ряд захватывающих нововведений и улучшений, о которых игроки уже начали говорить с энтузиазмом. Одним из наиболее привлекательных изменений стали более 20 новых "альтернативных" макетов шахт, которые появляются, когда игроки достигают дна шахты. Это добавляет разнообразие и интерес к игре, делая каждый проход через шахту уникальным.

Обновление также устраняет проблемы, связанные с исчезновением домашних животных на ферме, а также исправляет ошибки, которые могли возникать при строительстве хижины или приводили к столкновению с объектами во время роликов.

В целом, обновление 1.6.4 принесло множество улучшений и исправлений, делая игровой опыт в Stardew Valley еще более увлекательным и непредсказуемым.

С полным описанием обновления 1.6.4 для Stardew Valley можно ознакомиться здесь.

11
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Oscilograf

На удивление не багованная игра. О том, что в ней поправили баги узнаю как раз из багфиксов, но за 100+ часов ни одного не встретил. Разработчикам dying light 2 явно стоит брать с них пример...

1
LaryOne

ферма ферма обязательно вернусь туда!

0