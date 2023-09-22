Обновление 1.6 уже близко? Создатель Stardew Valley опубликовал загадочное сообщение ©

Stardew Valley - настоящий феномен, который может похвастаться образцовой поддержкой со стороны разработчика, и фанаты от этого в восторге. Это проявляется, например, в том, что каждое сообщение Эрика Барона, более известного как ConcernedApe, встречается с большим интересом. В последнее время обычно молчаливый разработчик публикует все больше и больше информации о Stardew Valley. Его последнее сообщение за несколько часов было просмотрено почти 2 млн. раз и вызвало немало вопросов.

В своем профиле X (Twitter) ConcernedApe разместил скриншот, на котором изображен золотой попугай на синем предмете с буквой J. На заднем плане простирается океан (или море), а вокруг виден песок. Интересно, что создатель не приложил к изображению никакого описания. Поэтому игроки стали искать скрытый смысл и связали букву J с известной по игре жадной корпорацией JojaMart. Также появились предположения, что Joja собирается начать строительство своей штаб-квартиры на Имбирном острове, что может означать дальнейшее расширение корпорации. Судя по комментариям под постом, геймеры не будут рады такому развитию событий.

Стоит отметить, что разработчик, который известен тем, что очень редко делится информацией о своей игре, в последнее время стал более активен в социальных сетях. Недавно он сообщил, что создал рамку для аватара, которую можно купить за очки Steam, а еще раньше похвастался, что уже 10 лет выкладывает свою музыку на Bandcamp и ее можно слушать бесплатно. Он также сообщил, что у него есть секретный профиль на этом сервисе, который он, возможно, "раскроет через 10 лет".

Такая активность может означать (а может и не означать), что долгожданное обновление 1.6 близится к завершению и что создатель своими сообщениями создает шумиху вокруг него. Так ли это на самом деле? Остается надеяться, что да.

Стоит также напомнить, что Эрик Барон также работает над Haunted Chocolatier и недавно опубликовал сообщение, из которого можно сделать вывод, что эти два продукта могут быть как-то связаны между собой.