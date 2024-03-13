Разработчик Stardew Valley подтвердил существование странной ошибки в игре, которая позволяла собирать урожай быстрее

Уже через несколько дней состоится выход масштабного обновления для Stardew Valley, в рамках которого в игре появится поддержка мультиплеера, новый контент и многое другое. Значительная часть предстоящего патча также будет посвящена исправлению различных ошибок в игре. Наконец-то будет устранена ошибка, которая позволяла игрокам собирать урожай на собственной ферме значительно быстрее, если двигаться в определенном направлении.

В преддверии выхода обновления Stardew Valley 1.6 разработчик игры Эрик Барон подтвердил, что в игре действительно существует способ значительно ускоренного сбора урожая. Для этого игрокам всего лишь нужно двигаться слева направо, однако это геймплейная ошибка, а не первоначальная задумка. Этот баг существует в игре уже несколько лет и породил в сообществе фанатов уже массу теорий, но скоро бесконечные обсуждения придут к концу вместе с фиксом.

Исправлена ошибка, из-за которой урожай собирался быстрее, двигаясь слева направо, чем справа налево.

— сообщил Эрик Барон.

Кроме того, начиная с обновления Stardew Valley 1.6, при рубке деревьев будут появляться саженцы, которые вы сможете посадить, чтобы вырастить замену с большей скоростью в зависимости от качества плодов срубленного дерева. Все это и многое другое ждет игроков уже 19 марта на ПК и консолях.