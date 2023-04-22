Создатель Stardew Valley поделился ранними концептуальными рисунками, и теперь фанаты хотят получить полноценный артбук ©

Если нам нужно было еще одно доказательство того, что мир не может насытиться Stardew Valley, создатель Эрик Бароне поделился в Твиттере кусочком раннего концепт-арта общественного центра, и фанаты немедленно начали требовать больше.

"Перебирал кое-какие вещи и нашел свой старый блокнот с оригинальной концепцией общественного центра", - беспечно написал Бароне в Твиттере, делясь изображением, которое, к слову сказать, просто великолепно.

Фанаты почти сразу же попросили добавки, и Бароне ее предоставил:

Некоторые захотели большего, чем просто несколько твитов, и призывают опубликовать полноценный артбук.

Это не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Stardew Valley - беспрецедентный феномен инди-игр, проданный тиражом более 20 миллионов копий практически на всех платформах, которые только можно себе представить, и вдохновивший на создание спин-оффов, включая хитовую настольную игру, саундтреки, еду и как минимум один брак в реальной жизни. В свете этого артбук кажется почти обыденной и вполне выполнимой.

К сожалению, если это и произойдет, то не в ближайшее время: На вопрос о возможности выпуска артбука представитель компании ответил, что "в обозримом будущем [Бароне] предпочел бы сосредоточить свои усилия на Stardew Valley и Haunted Chocolatier".