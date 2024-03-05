Создатель Stardew Valley заявил, что обновление 1.6 содержит в себе "гораздо больше", чем люди думают

Игра Stardew Valley вышла более восьми лет назад и разошлась тиражом в 30 миллионов копий на разных платформах (и консолях разных поколений). Хотя создатель Эрик "ConcernedApe" Бэрон часто заявлял, что прекратил выпуск крупных патчей, обновление 1.6 выходит 19 марта и добавляет много нового контента.

Это и новый крупный фестиваль, и два мини-фестиваля, и поддержка мультиплеера на восемь игроков на ПК, и новый контент для поздней игры, и многое другое. Интересно, что это далеко не все. В разговоре с Polygon Барон сказал: "То, что я озвучил, — это лишь малая часть. Обновление гораздо больше, чем люди думают".

Хотя он и не сказал прямо, чем обновление 1.6 отличается от 1.5, последнего масштабного контентного обновления.

Оно больше сфокусировано на долине и основных областях игры. Оно просто добавляет так много всего во всевозможные аспекты игры.

Хотя обновление сначала выйдет на ПК, Барон будет работать над тем, чтобы быстро запустить его для консолей и мобильных устройств. Также будут выпущены патчи, исправляющие все возникающие ошибки.

После выхода обновления 1.6 он собирается вернуться к своему следующему проекту, Haunted Chocolatier, но это вовсе не означает, что это последний контент-патч для Stardew Valley.

Stardew Valley доступна для PS4, PC, Nintendo Switch, iOS, Android и Xbox One.