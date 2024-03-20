Stardew Valley получила крупное обновление 1.6 и побила рекорд активности

Сегодня разработчик Stardew Valley Эрик «ConcernedApe» Бароне наконец-то выпустил долгожданное обновление 1.6 для своего популярного симулятора жизни. На данный момент обновление получила только версия для ПК, а консольная и мобильная версии появятся, как только будут готовы, без предполагаемой даты выпуска. Тем не менее, ConcernedApe упоминает, что они активно разрабатываются.

Интересно, что полные примечания к патчу просто огромны. Если вы хотите прочитать их все, будьте готовы прочитать более 7300 слов. При этом имейте в виду, что ConcernedApe рекомендует избегать спойлеров, а в примечаниях к патчу они есть, поэтому читайте их на свой страх и риск.

Помимо огромного количества исправлений игрового процесса, неигровых персонажей, сетевой игры, текста, графики, пользовательского интерфейса, модов и различных ошибок, обновление добавило новый тип фермы, позволяющий начать с курятника, новые фестивали и специальный приз за продолжение побед на тех же фестивалях, больше диалогов с NPC и зимнюю одежду для них.

Игроки теперь могут держать нескольких питомцев, которые будут приносить им подарки, когда уровень отношений будет максимальным. Были реализованы новые украшения дома. Шансы выпадения предметов и цены были перебалансированы, и, говоря о предметах, появилось множество новых, таких как новая Тяжелая печь, которая наконец-то может ускорить плавку.

Интересно, что обновление вернуло в Stardew Valley множество игроков, а сайт отслеживания SteamDB сообщил, что она побила свой предыдущий рекорд одновременного количества игроков в Steam, превысив 140 000 человек, играющих одновременно.