Stardew Valley получит еще одно крупное обновление с новым контентом ©

Эрик "ConcernedApe" Барон, создатель мегахитовой ролевой игры Stardew Valley, объявил через Twitter, что игра получит обновление 1.6. Хотя Барон уточняет, что это "в основном изменения для моддеров" и по масштабам оно гораздо меньше, чем дополнение 1.5 от 2020 года, в нем будет новый контент и это достаточно большой проект, чтобы Барон сделал перерыв в работе над предстоящей Haunted Chocolatier.

Для сравнения, все обновления 1.1-5 содержали новый контент для Stardew Valley, а 1.5 стало практически полноценным расширением, включая изменения качества жизни, новую ферму и огромную дополнительную зону эндгейма. Последним обновлением Stardew Valley была версия 1.5.6 в конце 2021 года, с несколькими дополнительными исправлениями в начале 2022 года — однако это обновление ограничивалось исключительно исправлением ошибок.