В мобильной версии Stardew Valley появился "секретный" мультиплеер

Для симулятора фермы Stardew Valley недавно вышло обновление 1.6.9, добавившее новый контент и экспериментальный мультиплеерный режим для мобильных устройств. Разработчик игры, Эрик Барон, назвал новый режим «экспериментальным», так как он ещё может содержать баги и требует дальнейшей доработки.

Доступ к этому режиму скрыт с помощью знаменитого кода Konami, известного многим геймерам с 1986 года, когда он впервые появился в игре Gradius для консоли NES. Чтобы открыть кооператив в мобильной версии Stardew Valley, нужно нажать на листья у логотипа игры в меню в определённой последовательности: вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо. После этого появится знак вопроса — нажав на него, вы увидите кнопку для включения кооператива.

Игроки могут либо начать собственную игру с друзьями, обустроив ферму с домиками для гостей, либо присоединиться к чужой сессии, указав IP-адрес хоста. Важно, чтобы у всех участников была одна и та же версия игры для корректной работы.