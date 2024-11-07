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Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 1 121 оценка

В мобильной версии Stardew Valley появился "секретный" мультиплеер

butcher69
Новости

Для симулятора фермы Stardew Valley недавно вышло обновление 1.6.9, добавившее новый контент и экспериментальный мультиплеерный режим для мобильных устройств. Разработчик игры, Эрик Барон, назвал новый режим «экспериментальным», так как он ещё может содержать баги и требует дальнейшей доработки.

Доступ к этому режиму скрыт с помощью знаменитого кода Konami, известного многим геймерам с 1986 года, когда он впервые появился в игре Gradius для консоли NES. Чтобы открыть кооператив в мобильной версии Stardew Valley, нужно нажать на листья у логотипа игры в меню в определённой последовательности: вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо. После этого появится знак вопроса — нажав на него, вы увидите кнопку для включения кооператива.

Игроки могут либо начать собственную игру с друзьями, обустроив ферму с домиками для гостей, либо присоединиться к чужой сессии, указав IP-адрес хоста. Важно, чтобы у всех участников была одна и та же версия игры для корректной работы.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Алан Битаров

Вообще то уже вышла 1.6.11.
Вопрос только в том, как на телефоне или консоли узнать IP своего сервера.

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