В предстоящем крупном обновлении Stardew Valley разрешат выпить майонез

Разработчик Stardew Valley, Эрик Барон продолжает раскрывать детали о предстоящем патче 1.6. После того как он рассказал о коррекции радиуса удара и новой возможности получения саженцев, теперь пришла очередь на еще несколько инноваций.

На данный момент мы узнали, что желе, соленья, вина и соки будут окрашиваться в зависимости от ингредиента, игроки смогут "проходить" через питомцев на 0,75 секунды быстрее, молодожены скоро получат 7-дневный "медовый месяц" и многое другое.

Безусловно, в игре будет много новых функций, которые стоит с нетерпением ожидать, но последнее примечание может заставить кого то почувствовать себя немного нехорошо. Без всякого контекста ConcernedApe поделился: "Теперь вы можете пить майонез".

Реакция на это оказалась на удивление неоднозначной. "Мечта сбылась", - ответил один из пользователей. "Я никогда не задавал вопросов ConcernedApe, но в этот раз мне придется нарушить свое правило", — сказал кто-то другой, что в данной ситуации вполне обоснованно.

Обновление Stardew Valley 1.6 выйдет 19 марта 2024 года. Это буквально завтра. У нас нет полного списка того, что в нем будет.