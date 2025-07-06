Время собирать плоды: Stardew Valley стала самой высокооценённой игрой в Steam

Пока индустрия гонится за графикой, реализмом и огромными бюджетами, инди-хит Stardew Valley спокойно взял и возглавил рейтинг лучших игр в Steam. По данным портала Steam250, симулятор жизни в деревне обошёл таких гигантов, как Portal 2 и Terraria, и стал самой высокооценённой игрой на платформе Valve.
Рейтинг Stardew Valley составил 8,87 баллов на основе почти 898 тысяч отзывов — и это при том, что игру разработал один человек, Эрик Барон (он же ConcernedApe). Ранее лидером был Portal 2 с 8,85 балла, а Terraria шла третьей с результатом в 8,82. Замыкают пятёрку People Playground (8,81) и Left 4 Dead 2 (8,80).
Stardew Valley — не просто ферма. Это уютный симулятор с богатой механикой, тонной контента, мультиплеером, историей развития и безграничной душевностью. Игроки возвращаются к нему снова и снова, а количество положительных отзывов только растёт.
Топ-10 самых высокооценённых игр Steam сейчас выглядит так:
- Stardew Valley — 8,87
- Portal 2 — 8,85
- Terraria — 8,82
- People Playground — 8,81
- Left 4 Dead 2 — 8,80
- Vampire Survivors — 8,79
- Hades — 8,78
- Euro Truck Simulator 2 — 8,78
- Schedule I — 8,77
- Portal — 8,77
Аниму/агуша пиксельное хрючево. Вот для этого я сосал на 5090 Super Zaluper RTX. Верной дорогой идëте товарищи.
Получил хоть удовольствие от способа заработка на видюху?
Нет. Видюха так себе.
Главное, что к методу у тебя вопросов нет, ведь он показал свою эффективность и не вызвал у тебя отторжения.
Игра в любом случае шедевр, но оценки от игроков в Стиме зачастую такое же дно, как и оценки игрожуров.
оценки от игроков - это мнения людей, а не дно. То что ты можешь не соглашаться с большинством в некоторых случаях и являешься ущемленным меньшинством, это не значит, что мнения других людей - дно.
В стиме бОльшая часть отзывов - это мемасы. Будто челы участвуют в конкурсе, кто дибильнее пошутит. Либо отзывы спустя пол часа игры. Так что чел прав. Мнение игроков в стиме - это такой же мусор
Заслуженно.А вот 8-9 места меня напрягают.
Вот это вот должно порицаться, а не быть в топе стима, какой бы ни была игра.
100, Карл. Из них 8 бесплатных. Общая сумма доп контента без скидок 19.5К, если я не сбился.
Огородники вперёд!
Индустрия просто живёт, вне, хотелок ретроградов, с xeon e 5440 и gtx 1050 ti overclocked, в корпусе zalman z3 и общей суммой сборки, 25000 рублей, с предустановленной win 10 от Ovgorskiy с "отключеными" обновлениями.
Индустрия зарабатывает деньги а не гоняется за циферками онлайна. // Денис Иванов
Самые популярные карты 3060 4060,о какие 1050 ты несешь? Индустрия зарабатывает деньги делая в основном посредственные игры // Олег Удовиченко
Это что то для девочек?
Да, подойдет для тебя
Думаешь пора пол менять?
А где симулятор мойщика купюр?