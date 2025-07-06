Время собирать плоды: Stardew Valley стала самой высокооценённой игрой в Steam

Пока индустрия гонится за графикой, реализмом и огромными бюджетами, инди-хит Stardew Valley спокойно взял и возглавил рейтинг лучших игр в Steam. По данным портала Steam250, симулятор жизни в деревне обошёл таких гигантов, как Portal 2 и Terraria, и стал самой высокооценённой игрой на платформе Valve.

Рейтинг Stardew Valley составил 8,87 баллов на основе почти 898 тысяч отзывов — и это при том, что игру разработал один человек, Эрик Барон (он же ConcernedApe). Ранее лидером был Portal 2 с 8,85 балла, а Terraria шла третьей с результатом в 8,82. Замыкают пятёрку People Playground (8,81) и Left 4 Dead 2 (8,80).

Stardew Valley — не просто ферма. Это уютный симулятор с богатой механикой, тонной контента, мультиплеером, историей развития и безграничной душевностью. Игроки возвращаются к нему снова и снова, а количество положительных отзывов только растёт.

Топ-10 самых высокооценённых игр Steam сейчас выглядит так: