15-ти секундный тизер Starfield, прокладывает курс на грядущую презентацию ©

Официальные соцсети Bethesda прокладывают курс, который приведет поклонников RPG с открытым миром на Starfield Direct и Xbox Showcase 11 июня.



Когда до двойного медиа-мероприятия Microsoft остается всего пять дней, команда Bethesda щекочет любопытство сообщества роликом с вымышленной звездной картой, показывающей маршрут космического корабля главного героя Starfield к Direct и Xbox Summer Showcase. "Познакомьтесь с первой новой вселенной Bethesda Game Studios за более чем 25 лет на Starfield Direct" — говорится в описании к ролику.

Подробное освещение Starfield должно пролить свет на самые важные аспекты геймплея, такие как боевая система, динамика исследования планет, создание поселений и космических кораблей, управление экипажем и глубина ролевого опыта, который можно получить, перемещаясь между человеческими поселениями и загадочными биомами чужих миров.