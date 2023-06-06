Starfield 06.09.2023
8.1 502 оценки

15-ти секундный тизер Starfield, прокладывает курс на грядущую презентацию

©
Procy_on
Новости

Официальные соцсети Bethesda прокладывают курс, который приведет поклонников RPG с открытым миром на Starfield Direct и Xbox Showcase 11 июня.

Когда до двойного медиа-мероприятия Microsoft остается всего пять дней, команда Bethesda щекочет любопытство сообщества роликом с вымышленной звездной картой, показывающей маршрут космического корабля главного героя Starfield к Direct и Xbox Summer Showcase. "Познакомьтесь с первой новой вселенной Bethesda Game Studios за более чем 25 лет на Starfield Direct" — говорится в описании к ролику.

Подробное освещение Starfield должно пролить свет на самые важные аспекты геймплея, такие как боевая система, динамика исследования планет, создание поселений и космических кораблей, управление экипажем и глубина ролевого опыта, который можно получить, перемещаясь между человеческими поселениями и загадочными биомами чужих миров.

Мероприятия Трейлеры
12
1
Последние посты по игре Starfield
Microsoft официально выпустит геймпад и гарнитуру в стиле Starfield - стали известны цены девайсов
Microsoft официально выпустит геймпад и гарнитуру в стиле Starfield - стали известны цены девайсов
Контроллер и гарнитура стилизованные под Starfield замечены в розничных магазинах
Контроллер и гарнитура стилизованные под Starfield замечены в розничных магазинах
Аарон Гринберг: демонстрация Starfield будет умопомрачительной и фанатам следует захватить "запасное нижнее белье"
Аарон Гринберг: демонстрация Starfield будет умопомрачительной и фанатам следует захватить "запасное нижнее белье"
Комментарии: 1
Ваш комментарий