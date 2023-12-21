Bethesda и ZeniMax Studios получат нового главу студии

В среду было объявлено, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик покинет компанию 29 декабря. С его уходом в студии произойдет ряд изменений в руководстве, но это не единственная студия, принадлежащая Xbox. Согласно новому меморандуму, полученному The Verge, Bethesda и ZeniMax Studios также получат нового главу студии.
Мэтт Бути, курирующий Xbox Game Studios, Bethesda и Activision Blizzard, объявил, что пост главы Bethesda займет Джилл Брафф.
"У Джилл богатый опыт в сфере игр и развлечений: ранее она работала в Nintendo, Sega, Glu Mobile, Home Shopping Network, а в Warner Bros. создавала онлайн и маркетинговый бизнес для шоу Эллен ДеДженерес", - говорится в служебной записке Бути. "Она возглавляла работу по интеграции, когда ZeniMax/Bethesda присоединились к Xbox, и благодаря этой работе она хорошо узнала многих из их команд и руководителей".
Джилл будет отвечать за руководство командами разработчиков игр ZeniMax/Bethesda, которые продолжат работать в качестве ограниченных интеграционных подразделений, а также продолжит контролировать команду Microsoft Casual Games.
Брафф возглавит команду, а исполнительный продюсер и геймдиректор Bethesda Тодд Говард станет ее непосредственным подчиненным, наряду с Тоддом Воном, Мэттом Фирором, Полом Дженсеном и Хизер Купер.
Вот и Тодда отодвинули на второй план. Ну а сколько можно обещать и ничего не делать?
Чую у кого-то отнимут часть свободы)))
О таком мне кажется стыдно писать, ведь это бездари уровня юбисофт
Ай молодцы, чувствуется что скоро по финтам политики Тоддика станут скучать даже его ненавистники..
Всё,походу пропал Снупи.
Печально наблюдать что творится с Беседкой и её подконтрольными студиями Арканы,Tango Gameworks,MachineGames тоже уже успели выдать кооп хлам,очень хочется что Индиана Джонс получился годным,хотя до сих пор даже скринов не показали,только ID пока не разочаровали.