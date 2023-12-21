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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 5 037 оценок

Bethesda и ZeniMax Studios получат нового главу студии

butcher69
Новости

В среду было объявлено, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик покинет компанию 29 декабря. С его уходом в студии произойдет ряд изменений в руководстве, но это не единственная студия, принадлежащая Xbox. Согласно новому меморандуму, полученному The Verge, Bethesda и ZeniMax Studios также получат нового главу студии.

Мэтт Бути, курирующий Xbox Game Studios, Bethesda и Activision Blizzard, объявил, что пост главы Bethesda займет Джилл Брафф.

"У Джилл богатый опыт в сфере игр и развлечений: ранее она работала в Nintendo, Sega, Glu Mobile, Home Shopping Network, а в Warner Bros. создавала онлайн и маркетинговый бизнес для шоу Эллен ДеДженерес", - говорится в служебной записке Бути. "Она возглавляла работу по интеграции, когда ZeniMax/Bethesda присоединились к Xbox, и благодаря этой работе она хорошо узнала многих из их команд и руководителей".

Джилл будет отвечать за руководство командами разработчиков игр ZeniMax/Bethesda, которые продолжат работать в качестве ограниченных интеграционных подразделений, а также продолжит контролировать команду Microsoft Casual Games.

Брафф возглавит команду, а исполнительный продюсер и геймдиректор Bethesda Тодд Говард станет ее непосредственным подчиненным, наряду с Тоддом Воном, Мэттом Фирором, Полом Дженсеном и Хизер Купер.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kot Obormott

Вот и Тодда отодвинули на второй план. Ну а сколько можно обещать и ничего не делать?

2
darkMarshall
А исполнительный продюсер и геймдиректор Bethesda Тодд Говард станет ее непосредственным подчиненным.

Чую у кого-то отнимут часть свободы)))

1
Tlister
Работала в Warner Bros

О таком мне кажется стыдно писать, ведь это бездари уровня юбисофт

0
Sigaretro

Ай молодцы, чувствуется что скоро по финтам политики Тоддика станут скучать даже его ненавистники..

0
saa0891

Всё,походу пропал Снупи.

Печально наблюдать что творится с Беседкой и её подконтрольными студиями Арканы,Tango Gameworks,MachineGames тоже уже успели выдать кооп хлам,очень хочется что Индиана Джонс получился годным,хотя до сих пор даже скринов не показали,только ID пока не разочаровали.

0