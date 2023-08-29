Bethesda организует в Австралии праздничное мероприятие, приуроченное к выходу Starfield

Компания Bethesda наращивает маркетинговые усилия по продвижению своей последней ролевой игры Starfield, и кульминацией этих усилий станет торжественное празднование релиза игры в гавани Сиднея, которое состоится 6 сентября 2023 года. Мероприятие является бесплатным и проводится по билетам.
Так называемое "Starfield Launch Experience", которое организует Bethesda ANZ, будет проходить в терминале Overseas Passenger Terminal в Circular Quay (Сидней). Представители Bethesda ANZ обещают " множество разнообразных тематических мероприятий, световую инсталляцию, участие косплееров и многое другое", однако мероприятие будет "неигровым".
Хотя официальный релиз Starfield состоится 6 сентября 2023 года, самые нетерпеливые могут воспользоваться возможностью воспользоваться ранним доступом к игре. Каждый, кто купит издание Starfield Premium Edition или Constellation Edition, получит доступ к игре уже 1 сентября 2023 года.
Кроме того, обладатели подписки на Xbox Game Pass тоже могут получить возможность поиграть заранее. Купив Starfield: Premium Edition Upgrade за $34,99 игроки получат дополнительные DLC и ранний доступ, как и другие покупатели Premium Edition. Единственная оговорка: после того как у обладателя подписки Xbox Game Pass закончится срок действия, Starfield, вероятно, перестанет быть доступной.
Тем не менее, это отличный вариант для тех, кто хочет получить ранний доступ к игре, не платя за нее полную стоимость.
Верните русский язык,сволочи!!!
31 августа к полночи на торентах должна быть
Чё, думаешь раньше сольют? Релиз-то 1 в 03:00 по МСК.
почему сольют? разница часовых поясов
Ну так она с учётом разницы в 03:00 выйдет. А там ведь ещё пока таблетку засунут, пока репак сделают, пока на сервер зальют, пока торрент-файлы раскидают по сайтам. Время нужно.
http://ru.timeofdate.com/time/diff/Russia/Moscow/with/Kiribati/Kiritimati#:~:text=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%2011%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%20Kiritimati
И че приехать надо?
В программе мероприятия также присутствует дегустация жаренных кенгуру и прочий маразм.
На PS5 допишите. 60 вепесов.
Сегодня 29 августа, игра выйдет через 2 дня. Всё что слышно - это вот такие анонсы каких-то мероприятий и (ненужные)мнения каких-то людей, которые успели поиграть. Больше ничего, где демонстрация геймплея, ало? Где демонстрация игры? Трейлер на ГЕЙмскоме 2023 полнейший бред, какой-то синематик показали и всё. Это такая отрицательная реклама от майкрасофт+бефесды или что?
Тот чел, которого за травку закрыли, сделал для рекламной компании больше, чем сама бефесда с майкрасофтом
Официально было показано почти 2 часа геймплея, ало. На канале Денимарса вообще подробный разбор всего есть. Он, кстати, предсказал кучу всяких штук, о которых официально стало известно только спустя месяцы.
Я из видоса наркоши узнал больше, чем из того гейплейного трейла на Xbox Games Showcase 2023. Ты думаешь, что остальное не надо показывать? Тем более несколько месяцев прошло, а игра выходит совсем скоро
Глянь-ка как резко местные блохеры перескочили с тонны новостей про балдурс гей 3 на стырьфилд.
Слух: Sony купила Майкрософт. Старфейлд выйдет на PS5 завтра.