на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 3 969 оценок

Благодаря новым драйверам для GPU Arc и Iris прирост производительности в Starfield вырос на 149%

©
Gruz_
Новости

Корпорация Intel выпустила драйверы 31.0.101.4887 для графических процессоров Arc, которые повышают производительность Starfield на 149%.В примечаниях к выпуску упоминает не об общих оптимизациях, а скорее о целевых, то есть касающейся конкретных настроек. Впрочем, можно не сомневаться, что Intel провела огромную работу по улучшению поддержки Starfield, постоянно выпуская все новые и новые обновления и заметно повышая производительность от версии к версии.

Что же касается конкретно этих улучшений, то давайте посмотрим, в чем они заключаются:

  • Starfield (DirectX 12)
    • Повышение производительности до 117% при 1080p на настройках Ultra.
    • Повышение производительности до 149% при разрешении 1440p на высоких настройках.

Драйвер 31.0.101.4887 также оптимизирует и другие игры: Call of Duty: Modern Warfare III beta и Total War: Pharaoh. Также улучшена оптимизация для Forza Motorsport в разрешении 1080p при настройках Ultra, которая выросла на 8%.

В заключение следует отметить, что в новых драйверах появилась поддержка графического процессора Arc A580, выход которого должен состояться в ближайшее время, учитывая, что он был анонсирован примерно год назад.

Обратите внимание, что драйверы не классифицируют игру как Game On, т.е. полностью оптимизированную, но прогресс заметен.

2
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Сyberpunk

жалко, что NVIDIA не постаралась оптимизировать Starfield под свои карты... У меня FPS прыгает от 28 до 45 кадров... То есть, на открытых пространствах, в городах, просадки до 28, а в закрытых помещениях до 45 fps... Это на Высоких! Не ультра даже...

карта 1070. разрешние 1440p

1
FlowingNekton

У меня 1070 в 1080р уже еле тянула, а ты про 2к да еще в Старфилде) На 4070 все отлично...

0
SKBuggly

"... прирост вырос...". За русский язык, не чокаясь.

0
Understanding the Truth

Тонкая реклама интеловского мусора

-6
Death to the Nazis

Вот только этот "мусор" всегда идёт впереди амд

1
Understanding the Truth Death to the Nazis

Скорей взади

0