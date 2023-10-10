Благодаря новым драйверам для GPU Arc и Iris прирост производительности в Starfield вырос на 149%

Корпорация Intel выпустила драйверы 31.0.101.4887 для графических процессоров Arc, которые повышают производительность Starfield на 149%.В примечаниях к выпуску упоминает не об общих оптимизациях, а скорее о целевых, то есть касающейся конкретных настроек. Впрочем, можно не сомневаться, что Intel провела огромную работу по улучшению поддержки Starfield, постоянно выпуская все новые и новые обновления и заметно повышая производительность от версии к версии.
Что же касается конкретно этих улучшений, то давайте посмотрим, в чем они заключаются:
- Starfield (DirectX 12)
- Повышение производительности до 117% при 1080p на настройках Ultra.
- Повышение производительности до 149% при разрешении 1440p на высоких настройках.
Драйвер 31.0.101.4887 также оптимизирует и другие игры: Call of Duty: Modern Warfare III beta и Total War: Pharaoh. Также улучшена оптимизация для Forza Motorsport в разрешении 1080p при настройках Ultra, которая выросла на 8%.
В заключение следует отметить, что в новых драйверах появилась поддержка графического процессора Arc A580, выход которого должен состояться в ближайшее время, учитывая, что он был анонсирован примерно год назад.
Обратите внимание, что драйверы не классифицируют игру как Game On, т.е. полностью оптимизированную, но прогресс заметен.
жалко, что NVIDIA не постаралась оптимизировать Starfield под свои карты... У меня FPS прыгает от 28 до 45 кадров... То есть, на открытых пространствах, в городах, просадки до 28, а в закрытых помещениях до 45 fps... Это на Высоких! Не ультра даже...
карта 1070. разрешние 1440p
У меня 1070 в 1080р уже еле тянула, а ты про 2к да еще в Старфилде) На 4070 все отлично...
"... прирост вырос...". За русский язык, не чокаясь.
Тонкая реклама интеловского мусора
Вот только этот "мусор" всегда идёт впереди амд
Скорей взади