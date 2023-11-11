Для бета-версии первого крупного патча Starfield вышло обновление с улучшениями работы DLSS

Совсем недавно игроки Starfield получили возможность протестировать следующее обновление игры в преддверии ее запуска, а вчера это обновление получило новую версию.
В пятницу была выпущена новая версия для бета-версии Starfield в Steam, в котором были доработаны некоторые изменения, внесенные в оригинальное обновление, включая ряд изменений, направленных на улучшение работы DLSS - функцию, которую с нетерпением ждали игроки на ПК. Среди прочего, в Bethesda устранили проблему, из-за которой камера иногда начинала дрожать во время анимаций посадки, гравипрыжка, стыковки и взлёта корабля. С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Но если учесть, что первоначальное обновление действительно добавляло новые возможности, то обновление, выпущенное 10 ноября, - это скорее доработка компанией Bethesda ранее выпущенных функций и изменений.
Вчера Starfield победила в категории "Игра года для Xbox" на Golden Joystick Awards 2023
Лучшеб уже новую игру начали делать.
Уникальный препарат, взорвавший Интернет: 7 часов беспрерывного секс марафона, каменная эрекция, выносливость как у быка, море спермы и крутые оргазмы и это совершенно безопасно в любом возрасте. Более подробно читайте в блоге-- https://longurl.in/i0lPpf
Оптимизацию завезли?
И да и нет. В игре была ужасная оптимизация под видеокарты Nvidia по сравнению с AMD(оно и не удивительно, учитывая спонсорство AMD). Теперь эту пропасть убрали и все идет как должно было со старта. Но вот для процессоров оптимизация и правда гораздо лучше стала.
Не идеально, но играть можно.
Не важно быстро течет река или медленно, если она вся в Г...))
Он кому-то ещё интересен!?)))