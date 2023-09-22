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Starfield 06.09.2023
6.7 3 277 оценок

Для Starfield стала доступна модификация HD Reworked Project

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butcher69
Новости

Возрадуйтесь, пользователи ПК, ведь повелитель текстурных модов объявил о релизе своего проекта Starfield HD Reworked.

Моддер Halk Hogan первоначально прославился своим проектом The Witcher 3 HD Reworked. Его работа оказалась настолько удачной, что CD Projekt RED решила включить версию мода для переделки текстур в некстген-издание, выходящее в конце 2022 года. В марте этого года он также выпустил мод Cyberpunk 2077 HD Reworked Project для последней игры CD Projekt RED.

Теперь Halk Hogan выпустил Starfield HD Reworked Project, призванным улучшить визуальное качество текстур, созданных Bethesda. Как вы можете видеть на представленных ниже кадрах , повышение качества графики иногда бывает действительно значительным.

Скачать модификацию можно отсюда.

5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Кей Овальд

Всем миром игру чинят. :)) Может реально мододелам платить, а не Тодду.

10
luVol

Будут красивые детализированные и конечно пучеглазые нпц это прекрасно

3
MunchkiN 616

улучшение качев графлунзена всегда к лучшему. вот бы там еще все меши переделать чтобы как будто в нанитах все хайполи в сэндвиче 700000 полион чтобы и в домиках шляпки гвоздей трехмерные и трещины трехмерные дабы 6 гигагерцовые процессоры с псл е-5.0 возрадовались и принялись охлаждать. и ссд диски чтоб возрадовалась ибо модельки бы весили от 300-1500мб успевай-пордружай и игра была бы настоящим некстгеном

2
Kot9lra street

и ничего про фпс, а там минус 20 фпс

Модификация практически не влияет на производительность игры, лишь требует немного больше видеопамяти (VRAM). Как правило, если ваша видеокарта имеет как минимум 6 ГБ памяти, вы можете установить мод, не опасаясь снижения частоты кадров.

-2
Abarmot90

Купи пк хороший

-1
KAMA33 Abarmot90

Под Тодда косиш ?

1
Kot9lra street KAMA33

под абормота который сидит на шее родителей, очевидно же

0
Abarmot90 Kot9lra street

AbArmot. Взрослый ужу чтоб сидеть на шее у родителей. Зарабатываю

-1
Abarmot90

Установка мутная: закинь это туда, другое туда. Не ужели не льзя сделать всё в одну, корневую папку

-3
Лариан Яна

Ца старфилда не может пару лишних действий сделать, какой кошмар

0
BoT_TaK_BoT Лариан Яна

очень верно подмечено. ца старфилда платит бабки за какой-то мутный кал, потом возмущается что люди на добровольных началах этот мутный кал неудобно для них ремонтируют, но с пеной у рта защищают беседку которая выпустила этот самый мутный кал

0