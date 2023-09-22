Для Starfield стала доступна модификация HD Reworked Project

Возрадуйтесь, пользователи ПК, ведь повелитель текстурных модов объявил о релизе своего проекта Starfield HD Reworked.
Моддер Halk Hogan первоначально прославился своим проектом The Witcher 3 HD Reworked. Его работа оказалась настолько удачной, что CD Projekt RED решила включить версию мода для переделки текстур в некстген-издание, выходящее в конце 2022 года. В марте этого года он также выпустил мод Cyberpunk 2077 HD Reworked Project для последней игры CD Projekt RED.
Теперь Halk Hogan выпустил Starfield HD Reworked Project, призванным улучшить визуальное качество текстур, созданных Bethesda. Как вы можете видеть на представленных ниже кадрах , повышение качества графики иногда бывает действительно значительным.
Скачать модификацию можно отсюда.
Всем миром игру чинят. :)) Может реально мододелам платить, а не Тодду.
Будут красивые детализированные и конечно пучеглазые нпц это прекрасно
улучшение качев графлунзена всегда к лучшему. вот бы там еще все меши переделать чтобы как будто в нанитах все хайполи в сэндвиче 700000 полион чтобы и в домиках шляпки гвоздей трехмерные и трещины трехмерные дабы 6 гигагерцовые процессоры с псл е-5.0 возрадовались и принялись охлаждать. и ссд диски чтоб возрадовалась ибо модельки бы весили от 300-1500мб успевай-пордружай и игра была бы настоящим некстгеном
и ничего про фпс, а там минус 20 фпс
Модификация практически не влияет на производительность игры, лишь требует немного больше видеопамяти (VRAM). Как правило, если ваша видеокарта имеет как минимум 6 ГБ памяти, вы можете установить мод, не опасаясь снижения частоты кадров.
Купи пк хороший
Под Тодда косиш ?
под абормота который сидит на шее родителей, очевидно же
AbArmot. Взрослый ужу чтоб сидеть на шее у родителей. Зарабатываю
Установка мутная: закинь это туда, другое туда. Не ужели не льзя сделать всё в одну, корневую папку
Ца старфилда не может пару лишних действий сделать, какой кошмар
очень верно подмечено. ца старфилда платит бабки за какой-то мутный кал, потом возмущается что люди на добровольных началах этот мутный кал неудобно для них ремонтируют, но с пеной у рта защищают беседку которая выпустила этот самый мутный кал