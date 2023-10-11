на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 4 002 оценки

Для Starfield вышел мод текстур высокого разрешения HD Overhaul

©
monk70
Новости

Моддер luxor8071 выпустил новый пакет HD-текстур для Starfield. Согласно описанию, Starfield HD Overhaul предоставляет новые и улучшенные текстуры HD с разрешением от 2K до 8K.

В текущей версии Starfield HD Overhaul улучшаются текстуры следующих областей/объектов. Однако моддер планирует улучшить текстуры большего количества областей и объектов в будущих версиях.

  • Акила Сити
  • Неоновые рекламные щиты и плакаты
  • Новая Атлантида
  • Древесина
  • Папоротник
  • Настоящая вода
  • Млечный Путь 8K
  • HD-керамика, бетон, стекло, металл, наклейки,
  • Краска, пластик, камень и пол.

Обратите внимание, что этот мод несовместим с HD Reworked Project.

Вы можете скачать этот новый пакет текстур HD через торрент прямо с нашего сайта. Ниже вы также можете найти несколько сравнительных скриншотов между ванильными (слева) и модифицированными (справа) текстурами.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
ДолойГетероориентация

Вода с модом лучше стала.

3
MunchkiN 616

вода хуже, стальное можна разобрать на текстурки и закинуть в игру.
опять будет как со скуримом - потом поиграю после чд текстурок. проклятие модов.

-7
Tiktotayou124

Найс байт.

1