Для Starfield вышел мод текстур высокого разрешения HD Overhaul

Моддер luxor8071 выпустил новый пакет HD-текстур для Starfield. Согласно описанию, Starfield HD Overhaul предоставляет новые и улучшенные текстуры HD с разрешением от 2K до 8K.
В текущей версии Starfield HD Overhaul улучшаются текстуры следующих областей/объектов. Однако моддер планирует улучшить текстуры большего количества областей и объектов в будущих версиях.
- Акила Сити
- Неоновые рекламные щиты и плакаты
- Новая Атлантида
- Древесина
- Папоротник
- Настоящая вода
- Млечный Путь 8K
- HD-керамика, бетон, стекло, металл, наклейки,
- Краска, пластик, камень и пол.
Обратите внимание, что этот мод несовместим с HD Reworked Project.
Вы можете скачать этот новый пакет текстур HD через торрент прямо с нашего сайта. Ниже вы также можете найти несколько сравнительных скриншотов между ванильными (слева) и модифицированными (справа) текстурами.
Вода с модом лучше стала.
вода хуже, стальное можна разобрать на текстурки и закинуть в игру.
опять будет как со скуримом - потом поиграю после чд текстурок. проклятие модов.
Найс байт.