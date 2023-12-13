Фил Спенсер за весь 2023 год наиграл в Xbox 917 часов - из них 148 часов он провёл в Starfield

Фил Спенсер, босс игрового подразделения Microsoft, поделился в X | Twitter своим "обзором года Xbox" или резюме со статистикой и играми, за которыми он провел больше всего времени в течение года.
Как видно из картинки ниже, в 2023 году босс Xbox сыграл в общей сложности 917 часов в 82 различные игры, разблокировав 382 достижения.
Больше всего времени он потратил на Starfield - 148 часов, за ней следуют Diablo 4 - 130 часов и Pillars of Eternity: Hero Edition - 124 часа. Кроме того, в этом году Спенсеру особенно понравились ролевые игры, поскольку этот жанр составил 50 % игр, в которые он играл в 2023 году.
148 часов, накопленных на Starfield, - это, конечно, много, но они ничто по сравнению с 233 часами, которые босс Xbox провел в прошлом году, охотясь на вампиров в Vampire Survivors, к сожалению, безуспешно.
Для непосвященных, Xbox Year in Review - это инициатива Microsoft, которая позволяет геймерам Xbox просмотреть свою игровую статистику за текущий год на специальной странице вот здесь.
Как и в случае с Филом Спенсером, вы можете узнать, в какие игры и жанры вы играли больше всего, и при желании поделиться этой статистикой с друзьями. Кстати, аналогичная функция доступна и для игроков PS5 и PS4.
из них 148 часов проспал в Starfield...
Судя по количеству достижений полученных аж за 150 часов, то возможно это близко к правде.
Мы очень рады что Фил Спенсер так много проводит времени за играми которые ему нравятся, но что говорит эта новость нам не понятно.
ну логично, кто ж еще сможет раскрыть игру, как не тот, кто оплатил ее создание. Уж это вечная истина - последним признает себя дураком тот, кто больше всех потерял лицо.
А упертый мужик, уважаю. 148 часов - это не шутка. Даже Шура Балаганов, допиливая гири, не был настолько уверен.
Игру делали ради него)
Но, если честно, я не верю, что он играл в нее больше 1-2 часа, а может вообще не играл)
Когда уже Д4 в геймпассе будет?)
Любой икрок Dota ll - пахнет слабостью
филя провел бета тест струньфилда, но все печально
так как тод навешал ему лапши на три года вперед
Единственное, что Фил Спенсер делает на своей должности, похоже. Но только, играя в такие игры, он не увидит действительно хорошие примеры и будет одобрять дальше всякий шлак