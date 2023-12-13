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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 4 977 оценок

Фил Спенсер за весь 2023 год наиграл в Xbox 917 часов - из них 148 часов он провёл в Starfield

butcher69
Новости

Фил Спенсер, босс игрового подразделения Microsoft, поделился в X | Twitter своим "обзором года Xbox" или резюме со статистикой и играми, за которыми он провел больше всего времени в течение года.

Как видно из картинки ниже, в 2023 году босс Xbox сыграл в общей сложности 917 часов в 82 различные игры, разблокировав 382 достижения.

Больше всего времени он потратил на Starfield - 148 часов, за ней следуют Diablo 4 - 130 часов и Pillars of Eternity: Hero Edition - 124 часа. Кроме того, в этом году Спенсеру особенно понравились ролевые игры, поскольку этот жанр составил 50 % игр, в которые он играл в 2023 году.

148 часов, накопленных на Starfield, - это, конечно, много, но они ничто по сравнению с 233 часами, которые босс Xbox провел в прошлом году, охотясь на вампиров в Vampire Survivors, к сожалению, безуспешно.

Для непосвященных, Xbox Year in Review - это инициатива Microsoft, которая позволяет геймерам Xbox просмотреть свою игровую статистику за текущий год на специальной странице вот здесь.

Как и в случае с Филом Спенсером, вы можете узнать, в какие игры и жанры вы играли больше всего, и при желании поделиться этой статистикой с друзьями. Кстати, аналогичная функция доступна и для игроков PS5 и PS4.

-10
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Serious Ash

из них 148 часов проспал в Starfield...

6
Kypощyп

Судя по количеству достижений полученных аж за 150 часов, то возможно это близко к правде.

3
HiRuKo14

Мы очень рады что Фил Спенсер так много проводит времени за играми которые ему нравятся, но что говорит эта новость нам не понятно.

3
mongol312

ну логично, кто ж еще сможет раскрыть игру, как не тот, кто оплатил ее создание. Уж это вечная истина - последним признает себя дураком тот, кто больше всех потерял лицо.

А упертый мужик, уважаю. 148 часов - это не шутка. Даже Шура Балаганов, допиливая гири, не был настолько уверен.

1
POBWNK

Игру делали ради него)

Но, если честно, я не верю, что он играл в нее больше 1-2 часа, а может вообще не играл)

1
Floww

Когда уже Д4 в геймпассе будет?)

0
Максим Варшавский

Любой икрок Dota ll - пахнет слабостью

0
dostalker

филя провел бета тест струньфилда, но все печально

так как тод навешал ему лапши на три года вперед

0
Artery Kaulitz

Единственное, что Фил Спенсер делает на своей должности, похоже. Но только, играя в такие игры, он не увидит действительно хорошие примеры и будет одобрять дальше всякий шлак

0