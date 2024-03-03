Геймеры раскритиковали авторов Starfield за "бессмысленные обновления"

6 марта 2024 года Bethesda выпустит в Steam бета-версию нового патча для Starfield. Разработчики рассказали о некоторых нововведениях в соцсетях, но геймеры встретили изменения без особого энтузиазма.
Апдейт исправит часть багов и улучшит фоторежим. Игроки смогут выбирать эмоции для героев, чтобы сделать более удачные снимки. Также авторы RPG устранят ошибку, из-за которой персонаж Дэвид Бэррон пропадал во время миссии «Саботаж». А еще усовершенствуют сканер — его можно будет использовать во время исследования мира и сбора ресурсов.
Пользователи сети не оценили грядущие нововведения и назвали их «бесполезными». Разработчиков раскритиковали за то, что те тратят время и ресурсы на «несущественные» изменения. Геймеры считают, что Starfield нуждается в более глобальных улучшениях — по их словам, у игры множество недостатков, на которые авторам нужно обратить внимание.
«Подобные обновления раздражают, потому что сейчас у игры есть множество [более серьезных] проблем, которые можно было бы устранить [в первую очередь], чтобы ее улучшить. Например, кредиты у торговцев. Неужели это так сложно [исправить]», — elfinko.
«Вроде бы это хорошо, но почему они не отдают приоритет квестам, в которых действительно есть ошибки? По типу миссии Сэма Коу? <....> Такие вещи должны быть на первом месте», — brando347.
«Улучшение сканера — это хорошо, но есть гораздо более важные баги, требующие исправления, а также функции, о которых просили люди. Похоже, это все игнорируется», — giantpunda.
«Пункт об усовершенствовании фоторежима вывел меня из себя. Я понимаю, что это лишь небольшое улучшение, а ведь столько всего еще нужно сделать [разработчикам для исправления игры]», — рок1м1.
20 февраля для Starfield вышел патч 1.9.67. Bethesda добавила поддержку технологий масштабирования изображения FSR 3 и XeSS, а также устранила ошибки, приводившие к снижению производительности.
В течение 2024 года RPG получит еще несколько апдейтов, которые привнесут новые способы передвижения, улучшенную кастомизацию кораблей и многое другое. Сначала патчи выпустят в формате бета-версий в Steam, но уже через определенное время они станут доступны всем игрокам.
В начале марта геймеры обнаружили в базе данных цифрового магазина упоминание неизвестного DLC для Starfield. Пользователи сети решили, что это сюжетное дополнение Shattered Space, которое добавит новые миссии, локации и снаряжение. Дата выхода аддона неизвестна.
Скачайте этот кал с торрента, пробежитесь по сюжетки с читами на кредиты, и забудьте про нее, не нужно надеется что игра станет лучше и интереснее после патча, это обычный проходняк на разок, на 20 часов не более.
скачал с торрента, но даже так не вытерпел этой хреноты
Кал с торрентов качай сам, а мы чего-нибудь путного.
Ну блин,это большая студия,в ней много людей работающие над разными частями игры и фоторежим добавить явно проще,чем крупное изменение.Главное,что действительно работают и не забивают на игру,у меня до сих пор подгорает,что биовар недодела сюжет в андромеде,собираясь выпустить его в длс,но из-за низких продаж просто болт забила на всю поддержку игры.
ну в общем да, обновлений было куча, но при этом основные ошибки остались, например распределение энергии корабля, которое постоянно сбрасывается, никаких нововведений нет, игра как была уныла так и остается.
Наиграл порядка 250 часов за полгода. Нужен транспорт типа лошади космической, лучше вездеход. А они фоторежимы улучшают.
А нормальную игру добавить не хотят?
Нафиг она нужна уже, один раз прошёл и достаточно, играть дальше никакого смысла.
Ошибочка в заголовке, надо было так - "Геймеры раскритиковали авторов Starfield за "бессмысленную игру".
Прикольно когда гейские врата 3 хвалят за такие же бессмысленые обновы а старфилд критикуют.
Вообще уже задолбали эти вот фоторежимы вводить, играть надо а не фоточки делать бесмысленно, лучшеб реально вместо этого делали что то более насущьное для игры, сюжет, техническая составляющая, контент, в игре самое плохое это сюжет и контент скучный и мало его, технически понятно не сильно что изменится, но где мля планеты разнообразные, скукота и пустота потсоянная, где города на планетах разные, нет ничего, пару деревень сделали и всё, в общем идея всегда эпичная а реализация дно ради бабла только, где блин энтузиасты разрабы что могли бы сделать шикарную игру, а нет их, никто в этом мире не смог сделать игру по настоящему грандиозную, везде один шлак, более менее проходняки не более