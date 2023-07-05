Глава Xbox остался доволен новым форматом презентаций с разработчиками

11 июня игровое подразделение Microsoft провело презентацию Starfield Direct, которую посвятили особенностям Starfield. Мероприятие понравилось многим зрителям — в Digital Foundry назвали показ грядущей космической ролевой игры Bethesda Game Studios одним из лучших.

Спустя почти месяц глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер прокомментировал проведенную презентацию. Он остался доволен показом Starfield и надеется в будущем продолжать подобные шоу, где разработчики сами бы рассказывали в подробностях об играх.

Что касается презентаций с разработчиками, то мне очень нравится формат. Будь то глубокое погружение в детали одной игры, как это было со Starfield, или сразу нескольких тайтлов, как это было на январском шоу [Developer_Direct]. Я думаю, что это замечательно, когда мы можем обратиться к разработчикам и узнать об их видении.

Starfield выйдет 6 сентября 2023 года на PC и Xbox Series X|S и в этот же день пополнит библиотеку сервиса Game Pass. Но обладатели Premium-издания получат доступ к игре на пять дней раньше — уже 1 сентября.