Игрок Starfield полностью исследовал все 1695 планет

Еще до премьеры Starfield Bethesda сообщила о 1000 планетах, доступных в ее последней игре. В конечном счете, локаций гораздо больше, и игрокам придется потратить более 150 часов, чтобы успеть обежать все локации.
Bethesda Game Studios предоставила для Starfield огромное количество контента, благодаря которому игроки проведут много часов. Однако один из игроков решил проверить, действительно ли игра предлагает 1000 планет и его открытие действительно интересно.
DoomZero подтвердил во время игры, что Starfield предлагает целых 1695 планет. Игрок потратил 180 часов на сканирование каждой локации, что только доказывает, сколько достопримечательностей ждет игроков в разработке Bethesda.
За это время он посетил в общей сложности 120 звездных систем и за время исследования встретил 807 видов флоры и 794 вида фауны. Не на всех из 1695 планет будет интересный контент, но энтузиасты исследования могут провести в Starfield много часов, бегая по последующим планетам.
Bethesda уже объявила о разработке сюжетного расширения для Starfield, но на данный момент мы не знаем, когда новые функции будут предложены игрокам. Компания также работает над первым крупным обновлением игры.
А игра раскрылась или ещё нет?
Лично я наиграл в Starfield около 50ти часов и не прошел сюжетку дальше миссии, после которой нам дают наконец-то свободу в перемещении. И если кратко, игра не столь плоха, как о ней говорят. Кому-то явно понравится. Есть недостатки, моментами душная, но в целом, играть можно и лично у меня, не считая некоторых случаев, даже не вызывает раздражение. Некоторые моменты разочаровывают, некоторые наоборот радуют.
Я вполне себе получил удовольствие за эти 50 часов, но в основном играл в неё как в песочницу, строил аванпосты, строил корабли, прокачивался и развивался. Создал целую сеть из аванпостов с единым центром для хранения там ресурсов и дальнейшего развития персонажа. Если бы не баги и некоторая духота, продолжил бы играть, а так пока отложил в сторону, т.к. устал от неё. Но повторюсь, удовольствие от игры получил, а это хороший показатель для игры
И нашел на них полное... ничего.
клева когда 1695 есть чем когда их нет мона на любую сесть и они долго кончатся не будут.
но до масштаба даггерфолл еще далеко чтоб на планете можно было заблудится и остаться там жить в скафандре если от корабля далеко уйдешь и не сможешь его найти.
а самый кайфец наверно будет если если кусок вселенной с планетами генерить и планеты на основе примерных расчетов каких нибудь крутых. тут у нас типа планета как татуин тама воздух вырабатывается в верхних слоях атмосферы из-за мощной ионизации и типа жизни но можно не сразу отъехать а тока задыхался начать как на 15 километрах на земле или наоборот слишком ного кислорода можно пукнуть и все взорвется и закаты фиолетовые чтобы. или приливно застрявшие планеты тоже интересно побегать тама конфигурация магнитного поля такая будет что разряженные частицы в экваториальную зону сумрака залетать и бежишь какой в тень жарка-жарка а там счетчик гейгера как в фоллаут долбит и никакой жизни а на теневой стороне поближе к светлой части всегда зима с мощными конвекционными ячейками вдоль всего экваториального кольца и ветер в одну стороны преимущественно дует. можна ориентироваться когда кораль бегаешь ищешь.
А я вот только на 1453 планете, а всё из-за перебоев с поставками сами знаете чего