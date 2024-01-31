Игроки Starfield были приятно удивлены визуальными изменениями после обновления

Ролевая игра Starfield получила самый большой патч с момента своего выхода - до этого бета-версия патча была доступна только в Steam. Всего разработчикам удалось реализовать более 100 геймплейных и графических исправлений. Студия улучшила текстуры, тени, эффекты воды и освещение в десятках областей.
Пользователи пишут, что обновленное освещение заметно преображает игру и делает локации менее стерильными - некоторые места даже трудно узнать.
В общей сложности освещение обновили в 73 локациях. Разработчики также сделали NPC более привлекательными, исправили несколько визуальных ошибок, в том числе связанных с работой технологий масштабирования DLSS и FSR 2, добавили тени на кольца планет и устранили несколько ошибок, мешавших завершению миссий и управлению космическими кораблями. Кроме того, была улучшена общая стабильность Starfield на всех платформах.
Bethesda намерена выпускать крупные патчи для Starfield каждые шесть недель. В то же время мелкие обновления будут появляться по мере необходимости. Среди нововведений, запланированных на ближайшее будущее, - карты городов, новые способы перемещения по планетам и официальные инструменты для создания модов.
В ближайшие месяцы также выйдет сюжетное расширение под названием Shattered Space.
Хуже плеера ПГ может быть только плеер твиттера
Всегда есть очередное новое дно.
Пусть доделывают через 5 лет можно будет поиграть нормально
ээ...збасиба
Ничё ничё скоро игра раскроется.. Года через три, после десятка крупных патчей и 100 модификаций..
и обязательно после легендари эдишн
Прикольнул видос... Вроде по звукам ветер такой нехилый дует, а листва не шевелится... Полагаю зашевелится через ...надцать патчей...
Игра должна настояться. Годик другой и можно будет проходить...
Лучше декаду.
В календарном исчислении "декада" равна десяти дням, в России. И только у мелкобритов декада равна десяти годам... Ты чьих будешь?
оно как вино, чем дольше, тем лучше
В смысле? Один я играю в эту игру. откуда игроки то? Всеж желчью изошлись от игры.
ну дак ты, да и бомж с соседнего подвала
Игроков Старфейла очень легко впечатлить, иначе бы они не играли в эту шляпу.
У хейтеров старфилд нет личной жизни, иначе они бы не обсирали игру под каждой новостью по ней, в течении многих месяцев.
УУ
им просто больше нечего обсирать, ведь их великая балдурс гейт 3 без геймплея прекрасна, они молятся на кубик
Ну, даже я, кто тут по сути больше всех критикует бг3, не стал бы сравнивать эти игры.
Бг3 вышел лучше чем старфилд, и это факт.
Другой вопрос, что старфилд далеко не так плох, как многие отзываются, и лично меня бесит то, что его обсирают люди, которые даже не играли в эту игру.
Ну и Балдурс вышел далеко не шедевром, но по крайней мере в том году ничего лучше не было. А ещё я заметил, что бг3 чаще хвалят те, кто очевидно не играли в него, что писец как странно
забудьте это на месяц
барыги маркетологи сдохнут от голода
возможно что то есть в этих 130 гб
экраны загрузок убрали?)))
Через пол годика-годик добавят fsr3 как обещали и тогда может можно будет попробовать
Что за длц? Не слышал о таком
А о дцп слышал?
Но 1070 так и не тянет !
Ну если сидеть c такой картой с 4К монитором, епстественно у тебя ничего не потянет -_- пойди найди FULLHD или вообще 19 дюймовик и прихринеешь ... а так чему удивляться 6 летней карточке...
Starfield злоупотребляет функцией dx12 ExecuteIndirect. Среди прочего она требует «подсказки» от игры, чтобы графический драйвер знал, чего ожидать. Поскольку Starfield посылает фальшивые «подсказки», графические драйверы, пытаясь обработать данные, оказываются застигнутыми врасплох, что приводит к образованию «пузырей» в очереди команд. Эти «пузыри» означают, что графический процессор должен остановить свою работу, перепроверить предположения, сделанные им относительно косвенного выполнения, и начать всё сначала.
обмен данными видеокарты с ssd есть-нету
игра тупо засирает видюху пустышками
западло от разраба
отцы игр раннего доступа, не подкачали
через пару лет можно пройти.
Тем не менее ВаноМас втянулся и гамает периодически :- )
Мне кажется игру уже ничего не спасёт
Все полтора десятка? Или сколько там их осталось? :)
Даже меньше, чем в Скайрим. Мда.