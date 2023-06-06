Starfield 06.09.2023
8.1 502 оценки

Microsoft официально выпустит геймпад и гарнитуру в стиле Starfield - стали известны цены девайсов

©
Gutsz
Новости

Некоторые время назад по сети стали распространяться изображения контроллера и гарнитуры, которые получили уникальный дизайн в стеле Starfield. На фоне спекуляций перед ожидаемой премьерой игрового процесса на Xbox Games Showcase, многие пользователи ожидаемо усомнились в подлинности устройств. Но как оказывается, компания Microsoft действительно готовит линейку тематических аксессуаров по мотивам Starfield. Геймпад и гарнитура, которая ранее засветилась в утечках, получат полноценный выпуск во всем мире.

Microsoft официально еще не подтвердила существование контроллера и гарнитуры, но в сеть просочилась полная информация об их особенностях и даже цены. Как сообщается, беспроводной геймпад получил кодовое название "Ogden", а гарнитура — "Orren". Предлагаются, что данное обозначение имеют прямую связь с космической вселенной Starfield. Устройства действительно являются официальной продукцией Xbox и главной их особенностью станет дизайн в цветах Starfield. Оба девайса не будет ограничены и получат глобальный релиз. Ниже указаны цены на новые аксессуары:

  • Беспроводной геймпад Xbox — Starfield Limited Edition : 74,99 евро / 79,99 долларов.
  • Беспроводная гарнитура Xbox — Starfield Limited Edition : 124,99 евро / 124,99 долларов США.

Аксессуары будут официально представлены на выставке Xbox Games Showcase 2023 — 11 июня, а их релиз состоится ближе выходе Starfield. Предположительно, контроллер и гарнитуру можно будет найти и на отечественном рынке, когда состоится мировой релиз.

-8
8
Последние посты по игре Starfield
Контроллер и гарнитура стилизованные под Starfield замечены в розничных магазинах
Контроллер и гарнитура стилизованные под Starfield замечены в розничных магазинах
Аарон Гринберг: демонстрация Starfield будет умопомрачительной и фанатам следует захватить "запасное нижнее белье"
Аарон Гринберг: демонстрация Starfield будет умопомрачительной и фанатам следует захватить "запасное нижнее белье"
Starfield позволит игрокам нападать на мирных NPC, а не только на реальных врагов
Starfield позволит игрокам нападать на мирных NPC, а не только на реальных врагов
Комментарии: 8
Ваш комментарий
kotasha

Понятно на что MS намекают, нет бы падающие звезду, ясно всё с ними.

3
digitalkid

Геймпад неплох и цена терпимая, но идите вы с вашей радугой)

1
Алан Битаров

Вот тоже только к этому претензия. Вообще очень плохо, что радуга ассоциируется именно с голубками, а не с природным явлением.

7
1341Jd

Где ты тут увидел радугу ? соевый

0
Spillik

Это вроде закос на комету.

3
digitalkid Spillik

Да это вроде цвета логотипа Constellation. Совпадение скорее всего, но выглядит пипец)

4
Аlert

О, свидетель повесточки

0
FroZZyChannel

Как всегда. Западная повесточка появится везде, где только можно, даже там, где этого не ждут.

0