Microsoft официально выпустит геймпад и гарнитуру в стиле Starfield - стали известны цены девайсов ©

Некоторые время назад по сети стали распространяться изображения контроллера и гарнитуры, которые получили уникальный дизайн в стеле Starfield. На фоне спекуляций перед ожидаемой премьерой игрового процесса на Xbox Games Showcase, многие пользователи ожидаемо усомнились в подлинности устройств. Но как оказывается, компания Microsoft действительно готовит линейку тематических аксессуаров по мотивам Starfield. Геймпад и гарнитура, которая ранее засветилась в утечках, получат полноценный выпуск во всем мире.

Microsoft официально еще не подтвердила существование контроллера и гарнитуры, но в сеть просочилась полная информация об их особенностях и даже цены. Как сообщается, беспроводной геймпад получил кодовое название "Ogden", а гарнитура — "Orren". Предлагаются, что данное обозначение имеют прямую связь с космической вселенной Starfield. Устройства действительно являются официальной продукцией Xbox и главной их особенностью станет дизайн в цветах Starfield. Оба девайса не будет ограничены и получат глобальный релиз. Ниже указаны цены на новые аксессуары:

Беспроводной геймпад Xbox — Starfield Limited Edition : 74,99 евро / 79,99 долларов.

Беспроводная гарнитура Xbox — Starfield Limited Edition : 124,99 евро / 124,99 долларов США.

Аксессуары будут официально представлены на выставке Xbox Games Showcase 2023 — 11 июня, а их релиз состоится ближе выходе Starfield. Предположительно, контроллер и гарнитуру можно будет найти и на отечественном рынке, когда состоится мировой релиз.