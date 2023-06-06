Microsoft официально выпустит геймпад и гарнитуру в стиле Starfield - стали известны цены девайсов

Некоторые время назад по сети стали распространяться изображения контроллера и гарнитуры, которые получили уникальный дизайн в стеле Starfield. На фоне спекуляций перед ожидаемой премьерой игрового процесса на Xbox Games Showcase, многие пользователи ожидаемо усомнились в подлинности устройств. Но как оказывается, компания Microsoft действительно готовит линейку тематических аксессуаров по мотивам Starfield. Геймпад и гарнитура, которая ранее засветилась в утечках, получат полноценный выпуск во всем мире.
Microsoft официально еще не подтвердила существование контроллера и гарнитуры, но в сеть просочилась полная информация об их особенностях и даже цены. Как сообщается, беспроводной геймпад получил кодовое название "Ogden", а гарнитура — "Orren". Предлагаются, что данное обозначение имеют прямую связь с космической вселенной Starfield. Устройства действительно являются официальной продукцией Xbox и главной их особенностью станет дизайн в цветах Starfield. Оба девайса не будет ограничены и получат глобальный релиз. Ниже указаны цены на новые аксессуары:
- Беспроводной геймпад Xbox — Starfield Limited Edition : 74,99 евро / 79,99 долларов.
- Беспроводная гарнитура Xbox — Starfield Limited Edition : 124,99 евро / 124,99 долларов США.
Аксессуары будут официально представлены на выставке Xbox Games Showcase 2023 — 11 июня, а их релиз состоится ближе выходе Starfield. Предположительно, контроллер и гарнитуру можно будет найти и на отечественном рынке, когда состоится мировой релиз.
Понятно на что MS намекают, нет бы падающие звезду, ясно всё с ними.
Геймпад неплох и цена терпимая, но идите вы с вашей радугой)
Вот тоже только к этому претензия. Вообще очень плохо, что радуга ассоциируется именно с голубками, а не с природным явлением.
Где ты тут увидел радугу ? соевый
Это вроде закос на комету.
Да это вроде цвета логотипа Constellation. Совпадение скорее всего, но выглядит пипец)
О, свидетель повесточки
Как всегда. Западная повесточка появится везде, где только можно, даже там, где этого не ждут.