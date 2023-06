Музыкальный композитор поведал о том, какие эмоции несет его музыка в Starfield и чем она отличается от Fallout ©

Инон Зур - композитор, автор саундтреков ко многим культовым играм. Он начал свое приключение в индустрии в 1997 году с саундтрека к игре Star Trek: Klingon Academy, а в последующие годы (двадцать пять лет) он создал, в частности, музыку для Fallout 3, Fallout: New Vegas, Baldur's Gate 2: Throne of Bhaal, Icewind Dale 2 и Dragon Age 2. Он также внес свой вклад в Prince of Persia и Syberia.

Последние семь лет он работает над музыкой для игры Starfield и в недавнем интервью рассказал о том, каково это - писать музыку для игры, которая предлагает один из самых больших открытых миров в истории и ставит игрока лицом к лицу со всей галактикой.

Опять же - это сочетание чувств. Представьте, что вы только что оказались в космосе и, сколько бы людей вас ни окружало, вы остались один перед бесконечностью Вселенной. И это первое чувство. Чувство: "Это намного больше меня; ситуация больше меня; галактика больше меня; миссия больше меня". Все намного больше, чем жизнь. Вот так все и начинается.



Но в самый разгар всего этого появляется возможность. Вы в ужасе, но и в восторге. Вы в шоке, но и в благоговении. С одной стороны, вы чувствуете себя очень подавленным, но с другой стороны, у вас есть все возможности для создания нового будущего и даже больше - открыть для себя новые миры.

В то же время, вот как он описал суть музыки в играх Fallout.

Эмоции, которые я хотел передать в Fallouts, были своего рода комбинацией. С одной стороны, все, что вы знали, было разрушено. Много людей погибло. Это катастрофа. Так что отправной точкой является трагедия. С другой стороны - где-то вдалеке всегда тлеет проблеск надежды на новое начало. Вот что я хотел привнести в эти игры и в то же время избежать клише конца света: "О нет, мы все умрем". Я хотел сказать игроку: "Да, произошли ужасные вещи, но теперь пришло твое время все исправить и создать новое". Сочетание этих двух эмоций и есть суть музыки Fallout.

Fallout и Starfield затрагивают разные музыкальные атмосферы, но Зур коснулся основных принципов своего стиля , который присутствует в каждом из его проектов.

Каждая видеоигра совершенно разная. Ощущения от Fallout полностью отличаются от ощущений от Starfield или The Elder Scrolls. Одно, я бы сказал, сходство есть. Это то, как я создаю музыку, которая обращается к эмоциям.



Каждый раз я пытаюсь влезть в голову игрока и сказать: "Сейчас ты должен почувствовать вот это". Все игры разные, но большинство из них о людях. А у людей есть эмоции. Нас часто спрашивают о трех аспектах: где, когда и почему? Вопрос "почему" - самый важный. Он говорит о том, что нас мотивирует, какова тема, какова история.

Композитор очень уверен в уровне музыки Starfield и находится в состоянии предвкушения.