Оценка Shattered Space у Starfield в Steam опустилась до "в основном отрицательной"

Недавно состоялся релиз крупного дополнения Shattered Space для Starfield. Некоторые игроки надеялись на то, что дополнение сможет улучшить и исправить ряд недостатков оригинальной игры, но судя по отзывам игроков, похоже что этого не случилось.

Изначально Shattered Space стартовала в Steam со "смешанными" отзывами, однако к текущему моменту оценка дополнения и вовсе упала до "в основном отрицательной". Лишь 34% обзоров из свыше чем 1600 отзывов положительные.

Среди главных причин такой негативной реакции на дополнение игроки отмечают:

Малое количество контента для цены дополнения в $30;

Короткий проходной сюжет и такие же побочные задания;

Оружие частично является рескинами уже имеющегося в игре;

Отсутствие новых компаньонов, новых сил или новых частей для постройки корабля.

К плюсам дополнения относят лишь графику и дизайн локаций - в отличии от оригинальной игры с процедурной генерацией, в дополнении разработчики создавали локации вручную, что заметно сказалось на их качестве.

Похоже что Bethesda не удалось провести грамотную работу на ошибками. Starfield доступна на PC и Xbox Series X/S.