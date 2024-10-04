Оценка Shattered Space у Starfield в Steam опустилась до "в основном отрицательной"

Недавно состоялся релиз крупного дополнения Shattered Space для Starfield. Некоторые игроки надеялись на то, что дополнение сможет улучшить и исправить ряд недостатков оригинальной игры, но судя по отзывам игроков, похоже что этого не случилось.
Изначально Shattered Space стартовала в Steam со "смешанными" отзывами, однако к текущему моменту оценка дополнения и вовсе упала до "в основном отрицательной". Лишь 34% обзоров из свыше чем 1600 отзывов положительные.
Среди главных причин такой негативной реакции на дополнение игроки отмечают:
- Малое количество контента для цены дополнения в $30;
- Короткий проходной сюжет и такие же побочные задания;
- Оружие частично является рескинами уже имеющегося в игре;
- Отсутствие новых компаньонов, новых сил или новых частей для постройки корабля.
К плюсам дополнения относят лишь графику и дизайн локаций - в отличии от оригинальной игры с процедурной генерацией, в дополнении разработчики создавали локации вручную, что заметно сказалось на их качестве.
Похоже что Bethesda не удалось провести грамотную работу на ошибками. Starfield доступна на PC и Xbox Series X/S.
Поделом. Как же приятно на это смотреть. Может эти дебилы хоть одумаются. Хотя уже очевидно, что с ТЕС 6 И Фоллаут 5 они наверняка тоже обосрутся.
Ага а в TES6 мы будем играть за процедурно-сгенерированного Героя против процедурно-сгенерированными драконов, Процедурно-сгенерированным оружием на процедурно-сгенерированной локации в 30fps за 140$ - Тодика срочно на процедуры запишите кто нибудь...
И за эти 140$ будет только ежемесячная подписка. Без онлайна игра будет недоступна. Количество серверов тоже будет ограничено, так что за свой месяц от силы недельку поиграть сможешь, да и то не больше часика. Если пропустишь месяц подписки, то все твои персонажи будут удалены...
забыл про дорисованные фпс в игре, нейросетями
Так апскейлы и генерация кадров - это будущее игр. Пора с этим смириться уже. Или ты предлагаешь условную 6090 1кВт запитывать, чтобы в нативе поиграть? 5090 уже 600Вт требует. Я играю с длсс и никаких проблем по этому поводу не испытываю, как и большинство людей. Генрецию кадров не использую, так как сыровата ещё технология.
Может и Тод Говард процедурно сгенерированный =))) Может там ИИ всё процедурно генерирует))
короче просто короткий сюжет с красивыми локациями вот и всё
"А разговоров то было"*
А что они хотели, продавать длс на вечерок за половину стоимости игры и лутать положительные отзывы? Баксов за 10 бы продавали, я думаю отзывы бы были получше.
Выкатили бы это DLC бесплатно как компенсацию за ужасную игру на старте и все были бы довольны!а так 30 баксов за что?
не локации, не сюжет(бред сивой кобылы) не тянут даже на тройку
Ни-ни
Так чего люди ждали? Беседка сама говорила, что это всего лишь длц-филлер для того что-бы люди продолжали играть, а не большая обнова как следующее длц Старборн. Хотя за 30$ я согласен, это много для такой шняги, совсем обнаглели с ценами где мелкое длц в цену половины игры.
ой, как-будто Старборн щас резко вытащит игру в Крайне положительную зону. Эту игру не спасти, она изначально корявая, и никакие DLC тут не помогут.
Помню, как обалденные «Кровь и вино» и «Каменные сердца» для Ведьмак 3, покупал за 10$. Эх, были же времена.
Тоже помню как покупал каждое длц к фолычу 4 за 10-15$ примерно, причем на плойке, было время да...
Если ты играл в Фаллаут 4, то там тоже одним из первых шло настолько отвратное длц, что никто не верил что дальше будет лучше. Если что, я говорю про вот этот shit
Но дальше пошло лучше, вышли Far Harbor и Nuka World, одни из лучших длц для фаллаута. Я не Ванга, так что в конце концов Тодд может обломать, и ты окажешься прав.
А теперь вспомни мортал с тремя бойцами, да еще и повесточными уродами по цене игры.
Ну, видимо опять игорьки виноваты во всём, сволочи бездушные)))
да запороли игру пустая и скучная по русски обкакались
Тода Говарда на кол!
Хуже хейтеров старфилда, есть только хейтеры Тодда Говарда, по мимо кринжовых шуток про него, вы все будто бы помешаны на нём. как ненормальные.
Бесезда давно умерла , а те кто любят ее начиная с 4 фола это редкие калоеды
*Сказал фанат Луйф из Струнгедж*
да . Фанатею по лис .Не вижу смысла судить интерактивное кино так же как ролевую игру. А ведь 3 фол мне очень нравился , хоть до Вегаса ему очень далеко Насчет фанатизма по лис то все решит следующая игра . Если сиквел провалится я лис вычеркну из памяти к чертовой матери .
Не играл в эту игру, че правда прям годнота?
Ну там корче две лесбиянки ищут труп бисексуалки, параллельно защищая свои колледж-френдс от буллинга и мизогинии
Хорошо описал ! Doctor Disaster и Yellow Flash будут тобой гордится )))Подписывайся кстати и звони в колокол
Кроме необоснованного ценника я не вижу причин для хейта. Я ,как человек любящий старфилд, могу сказать, что игра имеет множество недостатков, косяков и недоработок. Но концентрировать своë внимание только на негативе является уже здвигом по фазе. У звëзднополя плюсов не меньше, чем минусов, а то и больше. От общей стилистики всего до верчения всех кукишей и адептов UE на детаротном органе (в отличие от польских, красных петухов, что отказались от своего двигла в угоду мэйнстримного и богомерзкого UE5). Конечно, Starfield не является ни разу игрой года (что печально), но и считать еë откровенным провалом и шлаком, не имеющим ни малейшего права на существование тоже нельзя.
Вранье и преувеличение студии . . .
Очень слабая реализация РПГ жанра . . .
Ага, но студия целилась получить это звание . . .
Провал для Студии это точно, они ожидали большего и не ожидали такого жесткого хейта. Шлаком конечно игру ни в коем случае нельзя назвать. Права на существование . . . очень много игр хуже чем эта и почему то имеют право на существование, а почему вдруг старфилд не должен иметь такого права, конечно имеет.
А планеты также пусты?
Нет... они наполнены разочарованием...
Туда и дорога.
Дополнение спорное. Но все видят бревно у себя в глазу, а мне оно понравилось в плане истории про Варунов. Да я не любитель веры в какого-то бога, но то что эта группировка Раскрылась больше мне нравится. Хотелось бы в будущих длц такое же раскрытие остальных.
Да тут проблема в цене. 30 баксов многовато за такую короткую историю.
ну я купил за 24 бакса и как то не жалею, просто игра нравится. Вот в фолаут 4 не хочу играть, а в эту хочу.
Цена - проблема для буржуев, они ставят оценку в основном по этому параметру. У нас как то больше в почете другие критерии.
Проблема скорее в том что это не совсем то дополнение которое нужно игре. Для начала нужно было бы выпустить нормальный доп, который бы доводил до ума те недоделанные механики что есть в базовой игре. Тогда бы и к продолжительности вопросов не было - ведь в самой песочнице тогда можно было бы зависнуть на сотни часов.
А раскрытие сюжеток какой то фракции - ну, в играх Беседки это на любителя. Старфилд - не Свитки, какого то культа и своей фанбазы у этой вселенной нет, и сомневаюсь что история какой то фракции тут была многим интересна.
Абсолютно не согласен. Как раз в старфилде - квесты фракций лучшее, что есть. Они очень интересные и качественные.
Так я и не спорю с тем что квестовые цепочки фракций это лучшие квесты в игре. Но речь о том что квесты в беседочных песочницах в принципе на любителя. Люди по нескольку тысяч часов в фолауте или скайриме не квесты выполняют.
И вот именно в плане новых песочных механик (или хотя бы доведения до ума тех что уже были) я ничего в длц пока что не увидел.
До МК (с их негро сайрексом) конечно не дотянули, но тоже шляпа.
Нахрен он его пилит. В Старфилд вообще возвращаться не хочется. Тодд иди ТЕС 6 пили уже, только без миллиона загрузок пожалуйста.
Пилят для тех кому в Старфилд возвращаться хочется. Просто не вовсем понимая что именно игроки ждут. И за не совсем адекватную цену.
С общей критикой старфилд не согласен, но вот тут пожалуй соглашусь - 30 баксов за такое дополнение это уже перебор. Но тут нужно говорить в общем в игровой индустрии цены на игры - прям жесть.
Какие же хорошие новости по Starfield Shattered Space.Тодик, в очередной раз обо*рался, не сняв штаны!
Им давно следует поучится у других, как нужно делать игры, а они продолжают гнуть свою политику. Лет 10 назад еще б прокатило, но сейчас то люди уже знают как должны выглядеть игры, и от дополнения, ждали дали нечто похоже на, то что сделали CD Projekt RED для "Cyberpunk 2077", а получили очередное рандомизированное нечто.
Проджекты просто сделали ход конем, обосравшись с оригиналом, они продали людям ту игру которую почти все ждали изначально, только в виде дополнения. А беседка видать просто не понимает, чего игроки от нее ждут.
Так перед Фантом Либерти проджекты и оригинал до ума довели.
Что именно довели? глупых ботов? Теперь полицейские спаунятся чуть дальше а не за спиной?
Единственное что довели до ума в киберпанке - это добавили редактор прически (что в нормальных играх всегда было с релиза) и избравились от на редкость дебильной уровневой системы лута, которую просто утопили в г*не, так что теперь игрокам не приходится менять кевларовый бронежилет 10 уровня на лифчик 20 потому что тот дает больше брони.
В остальном все проблемы остались в полном объеме. Куда больше пофиксили сами игроки модами, которых на нексусе уже 12 тысяч.
Поверь Bethesda умеет делать игру лучше всех остальных, именно скайримом например вдохновлялись создатели Ведьмака 3 или создатели большинства шутеров в открытом мире брали за основу игровые механики из Fallout 3
Кал. Как и вся игра. И как и всё игры додика.
За 30 зелёных я бы на их месте тоже заминусил. Ценник и сформировал их рейтинг. Но мы не на их месте )) Само дополнение "Расколотый космос" классное и бесплатное для россиян. как и "Побег", и всё остальное что будет ))). я доволен. )) 8/10 для дополнения. С играми сегодня полный писец, так что не надо наваливать на редкую годноту что есть ))) эта игруха очень годная на фоне остальных ))
они просто не знают что такое "торрент". для западных слюнтяев это что-то из другой вселенной.
Вот что бывает когда русский язык не добавляют. Конечно 300 миллионный рынок оценит плохо.
Как раз на русскоязычный рынок вполне логично что разрабам пох.
Если почитать негативные обзоры, то в буржуйских вполне адекватно расписаны недостатки дополнения (основной из которых - 30$).
В то время как типичный русскоязычный обзор - "ыы, игра кал, тодд сосет, ыы".
Чё там расписано? 90% негативных обзоров про то, что их надурил Тодд Говард на предзаказ (а дополнение включена в премум-версию). И появились они через минуту после релиза. У людей даже игра не скачена, не получены достижения по дополнению, но они по приколу накручивают обзоры.
Ну да, есть и такие. Уже писали что негативные ревью посыпались на длц спустя несколько минут после выхода. Это ожидаемо, на релизах Беседки подобный цирк уже привычное явление.
Но всё же множество НЕ русскоязычных обзоров вполне конкретные и не то чтобы бомбинг. И тут трудно не согласиться. После того как базовая игра была встречена спорными оценками, с длц могли бы, как минимум, сделать хорошую скидку. А не продавать за половину стоимости самой игры, при этом не включив в него даже какого то контента для этой самой базовой игры.
Я меньше всех поддерживаю тупых хейтеров игры, но, повторюсь, недовольство игроков насчет цены вполне оправдано. 30 баксов для такого длц это перебор. Там контента на один вечер, и никакой песочной реиграбельности.
Хз какие баксы, я за 1200 рублей до премум-версии обновил стимовскую версию. Вполне адекватная цена, я считаю. Вон, мне в Space Marine 2 комплект скинчиков за две тыщи всучили, а сейчас ещё и продают цифровые саундтрек и артбук, который не включили в самую жирную версию игры xD. Хз зачем пендосов трогать, у них там другие цены. У них бизнес-ланч стоит 800-900 рублей. Наши депутаты даже за 250 рублей обедают
Так негативные отзывы как раз и оставляют эти самые "пендосы" и иже с ними. У нас то игра формально не продается, и русскоязычные отзывы на длц в Стиме можно было пересчитать по пальцам.
А так то да, я с самого начала брал топовое издание, так что за длц я вообще не заплатил ни копейки. Но именно судя по англоязычным отзывом - массовое недовольство как раз вызвала завышенная цена. Была бы она раза в три меньше - вопросов бы к длц не было, ибо сделано вполне качественно.
ахахаха мега маркетоолог тод говард этот огрызок решил за 30 зеленых продать? я бы даже за бесплатно не стал пробовать но денег мало не бывает да тод?
Просто зажрались, у них очень много денег и им лень что то делать. Теперь пойдут китайские игры, вся надежда на китайцев.
Говорить что это плохое DLC вообще ни разу не обоснованно, дополнение не является плохим, с какой стороны не посмотри, поэтому низкие оценки просто притянуты в очередной раз к этой многостарадальной игре, другое дело что негативные обзоры пишут из за цены и из за того что это дополнение выходило год, наверное люди ожидали намного большего, а по итогу просто нормальное DLC. Я конечно же иллюзий не питал и писал еще за несколько месяцев до релиза что дополнение не будет супер масштабным и звёзд с неба хватать не будет, но не все это поняли, в любом случае дополнение очень хорошее, которое ещё раз даст погрузится в игру.
Беседка кончилась на Мордовинде, всё финита
Обла = Г*вно с порталами.м
Скурим = Г*вно с драконами.
QC = Тут они вообще имбецилы, покой хрен было в чисто спинно мозговой шутер на 100% скилозависимый совать персов и абилки, дегенераты. Как остатки ID soft это вообще допустили.
Фол 3 = Ну в целом ещё сойдёт. Вегас прекрасен но беседка тут не причём.
Фол 4 = ссанина.
Фол 76 = ноу комментс.
Ещё зачем то они продолжают пропихивать свой мёртвый кривейшин энджайн, которому место на помойке.
Игры, кривые, косые, багованые, неиграбельные без 786 модов. А далеко не каждому хочется сидеть и думать, а как бы из г*вна сделать г*вно играбельное...
Чел если тебе не нравятся игры Bethesda это твоё право, но не надо писать какой-то хейт и поток шизофрении и говорить что игры которые продались миллионными тиражами и в них до сих пор играют, являются г*вном.
Слыш купи скайрим !
Хорошее ДЛС, совсем уже зажрались
Что там настолько неинтересное длс? Или игроки как обычно. Просто недавно прошел старфилд когда еще длс не было, но что то заново устанавливать из за него как то не хочется
Ну 90% буржуйских отзывов в Стиме вполне обоснованно недовольны соотношением цена/объем контента. Ни на свою цену, ни на целый год разработки, конечно, данное длц не тянет.
При том что само по себе оно неплохое, и как правильно сказали - по скидке или цене в 3 раза меньшей собрало бы положительные отзывы.
Но, разумеется, больше всего недовольны новым длц клованы на ПГ, которые не покупали ни основной игры, ни тем более допов)
Нормальное ДЛС. Играю с удовольствием. Локации красивые. Квесты норм.
P.S. У иноземцев может и бомбит из-за 30 долларов, но мы же все с торрентов скачали за бесплатно. Верно? ;)
Каков наглец) Рабочий с завода кровью и потом плотит за тот интернет, чтобы с тех торентов качать. Разве, только, этот факт не развязывает ему, то есть нам, руки во всем остальном))))