Песня из Starfield отправилась в космический полёт на Луну

Starfield продолжает укреплять свою связь с космосом. Эксклюзивная музыкальная из игры Children of the Sky, написанная Инонором Цуром в сотрудничестве с Imagine Dragons, стала частью лунной миссии Athena компании Intuitive Machines. Это событие стало важной вехой как для игровой индустрии, так и для космических исследований.

Об этом сообщил лично автор игровых саундтреков Инон Цур через свои социальные сети, где он также поделился своими эмоциями по этому поводу. По его словам, запуск песни сопровождался непередаваемыми эмоциями, ведь он лично присутствовал на стартовом комплексе Кеннеди во Флориде, наблюдая за запуском ракеты SpaceX Falcon 9, которая доставила лунный аппарат Athena.

Цур отметил, что проект стал возможным благодаря непосредственной поддержке студии Bethesda во главе с Тоддом Говардом и его музыкальной команды, а также партнёров из Lonestar, Intuitive Machines и Universal Music. Ощутимый вклад не только в создание самой песни, но и её полет в космос также внесли менеджер Imagine Dragons Мак Рейнольдс и бывший глава международного подразделения Universal Music Юрген Гребнер.

Запуск Children of the Sky на Луну стал уникальным случаем, когда музыка из видеоигры буквально отправилась в космос. Это подчёркивает растущую роль игр в массовой культуре и их влияние за пределами индустрии. В прошлом подобные инициативы уже случались, но Starfield, как игра о исследовании космоса, идеально вписалась в такую миссию.

По данным Intuitive Machines, аппарат Athena выйдет на орбиту Луны в понедельник, а посадка и трансляция запланированы на четверг.

Тем временем Starfield остаётся в центре обсуждений, но уже по другому поводу. Недавно Фил Спенсер прокомментировал вопрос эксклюзивности игры и не исключил возможность её выхода на PlayStation 5. Подробнее об этом — в отдельном материале.