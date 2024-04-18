По словам Тодда Говарда, Starfield скоро получит действительно хорошие обновления

Ближе к концу длинного интервью, посвященного телешоу Fallout, IGN попросил Тодда Говарда из Bethesda рассказать о том, чем занимается игровая студия, включая Starfield. Создатель игры намекнул, что поклонники научно-фантастической ролевой игры могут ожидать скорого анонса «действительно хороших обновлений».
Я буду избегать назначения дат чему-либо. Я усвоил это на собственном горьком опыте. Очевидно, что в плане новых разработок сейчас мы сосредоточены на Elder Scrolls VI, но это не значит, что мы не строим планы на что-то другое. Мы все еще много работаем, очевидно, над Fallout 76, и мы видим сообщество, так много людей, которые входят в эту игру и как бы заново открывают ее, и просто очень довольны тем, где находится эта игра. Здесь одно из лучших сообществ во всей игровой индустрии. На удивление, это очень, очень хороший апокалипсис, и мы также много работаем над Starfield. У нас есть несколько действительно хороших обновлений для этой игры, о которых скоро будет объявлено. Так что происходит многое.
В этом году Bethesda уже проделала большую работу над Starfield. Патч 1.9.51.0 был выпущен в конце января и улучшил несколько графических элементов. Несколько недель спустя в обновлении 1.9.67.0 была добавлена поддержка апскейлеров AMD FSR 3 и Intel XeSS на ПК. Однако это лишь малая часть общих планов на 2024 год. Bethesda заявила, что Starfield получит карты городов, совершенно новые способы передвижения и, конечно же, официальную поддержку модов.
Ранее:
"Тодд Говард заявил, что одна из целей этого ролевого шедевра с открытым миром - стать игрой, в которую игроки смогут "играть много лет"
В реальности ситуация оказалась несколько иной . Говоря проще, с учетом того, сколько Тоддик наобещал до релиза Старфилд, обращать внимание на очередные оптимистичные прогнозы вряд ли имеет смысл. Уже были "обновления" и почему-то реакция была не столь положительной
И даже новый пк покупать не надо?
я сейчас играю на материнке 2013г чуть подвисает ) играбельно
Насколько же надо было выпустить кастрированный обрубок что бы спустя год патчами завозить элементарную карту, всё это должно было быть на старте игры.
Кроме очередной болтовни по сути вообще ни чего.
вопрос только в какой версии вселенной
Какую-нибудь бесполезную фичу добавят как с фотомодом было, и забьют. Где там кстати дополнение, или все уже, dlc лавочку свернули?
А режим Фото, вышел достойный.
Не как в РДР 2, но тоже норм.
Тодди-п"здабол. Он и игру "хорошую" обещал. Переиграть в Скайрим или Фол 4 у меня желание есть, а вот в Старфилд нет. При том, что я честно наиграл 201 час в ожидании того, что игра "раскроется".
А когда Беседка собирается выпустить действительно хорошую игру? Заждались, блин!:))
Жду полное издание.
https://youtube.com/shorts/lc9zcXGQn64?si=AvKjTAsRAMClWHFb
Проблема в том, что игра на старте не хайпанула и интерес к ней бытро остыл. В киберпанк народ играл и обсуждал игру пока её чинили. А эту как-то прохладно сразу встретили. Можно обновлять, но хайпа не будет.