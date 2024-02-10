Starfield потеряла 97% игроков Steam менее чем за шесть месяцев

Starfield должна была стать следующим большим достижением Bethesda, наравне с The Elder Scrolls V: Skyrim. Но она была встречена неоднозначно, и за пять месяцев с момента запуска она потеряла более 97% своей базы игроков в Steam.
После достижения пика в 330 273 одновременных игроков Steam вскоре после запуска, количество Starfield упало до чуть более 9 000 (по данным SteamDB). Напротив, более 25 000 игроков Steam в настоящее время играют в The Elder Scrolls V: Skyrim.
В настоящее время отзывы об игре неоднозначные, что является шагом вперед по сравнению с предыдущим «в основном отрицательным». И цифры Steam не учитывают тех, кто купил игру через магазин Xbox или играет в нее через Game Pass. Но для Bethesda это все равно не лучший вариант, особенно если учесть, что эти игроки заплатили за игру.
У Bethesda действительно большие планы на Starfield, которые включают выпуск нового обновления каждые шесть недель. Последнее обновление Starfield содержало более 100 исправлений, хотя дополнительного контента было немного. На подходе еще кое-что, в том числе «новые способы путешествий» и дополнение Shattered Space.
Какая неожиданность
Даже спорить не буду по поводу старфилд. Меня прикальнуло другое - в статье написано, мол для беседки плохо падение онлайна, если учесть, что эти игроки заплатили за игру...
...эм, может я чего не понимаю, но с каких пор - продажи игры, это плохо?Игроки то заплатили за игру, а значит компания получила деньги и даже если игроком перестают играть, то деньги у компании никуда не денется.
Падение онлайна это падение доната.
Какой донат в старфилд? Ты вообще играл в эту игру?
Банально можно сказать нет... Это чистый сингл, без микро транзакций и клуба творчества.
Какой ещё донат?
Неудивительно. Скучнее только No Mans Sky.
Слабаки. Они были очень близки к раскрытию Starfield, но сдались.
Нет, похоже раскрыли... Или нет...
Ждём обнов...
Возможно пропал этой фигни послужил причиной отказа отказа Майков от экзов в принципе)
Похоже, те кто хотел пройти прошли, и ждут обнов. Это одноразовый сингл. И странно ожидать от него огромного онлайн, не та специфика.
А про Скаерим, модифицированный, и защет модификации на любой вкус и цвет он его держит.
Ооо, ну хоть кто-то адекватный и понимает, что пять месяцев сидеть в однопользовательской игре, в которой не добавляют ничего нового - ну надо быть мазохистом с куче свободного времени. Увы, такие элементарные вещи далеко не все могут понять.
Я уже на половину её прошёл. И повидал половину контента примерно за 100+ часов. И сел ждать обновления. А игра мне понравилась