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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 4 191 оценка

Продажи Starfield в Steam падают, а покупатели переходят на Fallout 76

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Procy_on
Новости

Продажи Starfield в Steam падают: последняя ролевая игра Bethesda опустилась на несколько позиций в магазине Valve спустя чуть более месяца после запуска. В то же время две другие игры от создателя Skyrim - Elder Scrolls Online и некогда проблемная Fallout 76 - значительно выросли в последнем топе Steam, поднявшись в рейтинге популярности как в мире, так и в США. Baldur's Gate 3, вышедшая в начале августа, продолжает оставаться в десятке топа Steam.

По количеству игроков на старте Starfield превзошла все игры Bethesda в истории. Тем не менее, на этой неделе Starfield опустилась на 31 место в магазине Valve по сравнению с аналогичным глобальным чартом прошлой недели. В результате космическая игра оказалась на 50-м месте в мировом рейтинге продаж Steam, уступив таким конкурирующим играм, как Lies of P, Lords of the Fallen и Baldur's Gate 3. При этом Elder Scrolls Online поднялась на 11 позиций до 24-го места, а спорная Fallout 76 - на 46 позиций до 38-го места.

Эти изменения отразились и в чарте, предназначенном только для США. Starfield опустилась на 19 позиций, заняв 34-е место. Elder Scrolls Online поднялась на 19 позиций до 11-го места, а Fallout 76 вновь демонстрирует значительный рост, поднявшись на 29 позиций и ворвавшись в первую двадцатку. Как в глобальном, так и в американском чартах Baldur's Gate 3 остается в первой десятке.

3
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Сунь хунь

C г0вHа на мочу

8
алекс20301

неудивительно, настолько унылую игру нужно ещё (НЕ)постараться сделать
сотни пустых планет, квесты которые не доведены до конца, деградация в геймплее
забавляет мнение что модеры игру допилят, как-будто так и должно быть, нет не должно
делая игру такого масштаба надо пробовать нечто новое, экспериментировать, а не выкатывыать альфа версию которую делали по 30 минут в день в течении 10 лет

2
KAMA33

Предсказуемо

1
Artery Kaulitz

Потому что даже в Fallout 76 приключений и контента для новых игроков будет больше...

0
Banamba

Игра десятилетия говорили все.

0
Protocol10

Ну я говорил, что каловая игра будет, так только минуса отхватывал от упоротых фанов. Так и другие чтобы минусов не отхватить, писали что будет шыдевр.

0
Soulless24 Protocol10

База.

-1
tvorog8088

Старфилд прошёл, фолаут не нужен, забыли едем дальше)

0
Николай Криворучко

Поменял я как-то видеокарту с 960 до 1070, и... в Фаллаут 76 так и осталось 28 фпс на низких настройках

0
Nick1906

На Фулл ХД? Ты прикалываешься что-ли? Он у меня на 970 шёл в 55-65 на высоких точно.

1
Empty account

Я с 970 на 2070 super перешёл, и те же сильные просадки. Видимо там проц нужен из чего-то не старше 5 лет.

0
maksfighter

разрабы старфилда, вообще не заморачивались, ноль инноваций все по лекалам моровинда, с изменений только текстурки

0
dostalker

просто все хотят передохнуть от шидевра🤣который тод высрал после запора, теперь у них импотенция будет, на новые свитки надежд нету

движок херня, идеи с каждой игрой у них все хуже

рест ин пис

0
CURiOSiTY7

градус понижают.. черевато

0
Wing42

Мда, тоже мне, нашли альтернативу :D
Нужно определённо быть человеком весьма специфического склада ума и необычных предпочтений, чтобы выбирать такой порожняк, как Старфейл или Фейлаут 76. Таким бедолагам впору на кикстартерах собирать деньги на лечение. Ужас, что происходит.

-1
Ain Grimm

А ты в эти игры вообще играл? Что за детской стадное мышление?

Даже не беря старфилд, многие сейчас отзываются от фалаут 76 очень положительно. Эта игра уже совершенно не то, что было на релизе. Точно так же как и киберпанк.

Сначала поиграй, а потом уже свою собачью пасть открывай.

0
Ain Grimm

Как не крути и как бы тут не критиковали старфилд, но он явно успешен.

Мало того что явно окупился, так ещё и продал старые игры этой студии.

А если учесть, что через год старфилд доделают модеры, как это обычно бывает, то эта игра принесет ещё больше денег.

-7
German Syomin

ща понабегут мамкины хейтеры и расскажут вам какой он успешен)

1