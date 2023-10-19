Продажи Starfield в Steam падают, а покупатели переходят на Fallout 76

Продажи Starfield в Steam падают: последняя ролевая игра Bethesda опустилась на несколько позиций в магазине Valve спустя чуть более месяца после запуска. В то же время две другие игры от создателя Skyrim - Elder Scrolls Online и некогда проблемная Fallout 76 - значительно выросли в последнем топе Steam, поднявшись в рейтинге популярности как в мире, так и в США. Baldur's Gate 3, вышедшая в начале августа, продолжает оставаться в десятке топа Steam.
По количеству игроков на старте Starfield превзошла все игры Bethesda в истории. Тем не менее, на этой неделе Starfield опустилась на 31 место в магазине Valve по сравнению с аналогичным глобальным чартом прошлой недели. В результате космическая игра оказалась на 50-м месте в мировом рейтинге продаж Steam, уступив таким конкурирующим играм, как Lies of P, Lords of the Fallen и Baldur's Gate 3. При этом Elder Scrolls Online поднялась на 11 позиций до 24-го места, а спорная Fallout 76 - на 46 позиций до 38-го места.
Эти изменения отразились и в чарте, предназначенном только для США. Starfield опустилась на 19 позиций, заняв 34-е место. Elder Scrolls Online поднялась на 19 позиций до 11-го места, а Fallout 76 вновь демонстрирует значительный рост, поднявшись на 29 позиций и ворвавшись в первую двадцатку. Как в глобальном, так и в американском чартах Baldur's Gate 3 остается в первой десятке.
C г0вHа на мочу
неудивительно, настолько унылую игру нужно ещё (НЕ)постараться сделать
сотни пустых планет, квесты которые не доведены до конца, деградация в геймплее
забавляет мнение что модеры игру допилят, как-будто так и должно быть, нет не должно
делая игру такого масштаба надо пробовать нечто новое, экспериментировать, а не выкатывыать альфа версию которую делали по 30 минут в день в течении 10 лет
Предсказуемо
Потому что даже в Fallout 76 приключений и контента для новых игроков будет больше...
Игра десятилетия говорили все.
Ну я говорил, что каловая игра будет, так только минуса отхватывал от упоротых фанов. Так и другие чтобы минусов не отхватить, писали что будет шыдевр.
База.
Старфилд прошёл, фолаут не нужен, забыли едем дальше)
Поменял я как-то видеокарту с 960 до 1070, и... в Фаллаут 76 так и осталось 28 фпс на низких настройках
На Фулл ХД? Ты прикалываешься что-ли? Он у меня на 970 шёл в 55-65 на высоких точно.
Я с 970 на 2070 super перешёл, и те же сильные просадки. Видимо там проц нужен из чего-то не старше 5 лет.
разрабы старфилда, вообще не заморачивались, ноль инноваций все по лекалам моровинда, с изменений только текстурки
просто все хотят передохнуть от шидевра🤣который тод высрал после запора, теперь у них импотенция будет, на новые свитки надежд нету
движок херня, идеи с каждой игрой у них все хуже
рест ин пис
градус понижают.. черевато
Мда, тоже мне, нашли альтернативу :D
Нужно определённо быть человеком весьма специфического склада ума и необычных предпочтений, чтобы выбирать такой порожняк, как Старфейл или Фейлаут 76. Таким бедолагам впору на кикстартерах собирать деньги на лечение. Ужас, что происходит.
А ты в эти игры вообще играл? Что за детской стадное мышление?
Даже не беря старфилд, многие сейчас отзываются от фалаут 76 очень положительно. Эта игра уже совершенно не то, что было на релизе. Точно так же как и киберпанк.
Сначала поиграй, а потом уже свою собачью пасть открывай.
Как не крути и как бы тут не критиковали старфилд, но он явно успешен.
Мало того что явно окупился, так ещё и продал старые игры этой студии.
А если учесть, что через год старфилд доделают модеры, как это обычно бывает, то эта игра принесет ещё больше денег.
ща понабегут мамкины хейтеры и расскажут вам какой он успешен)