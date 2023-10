Продажи Starfield в Steam падают, а покупатели переходят на Fallout 76 ©

Продажи Starfield в Steam падают: последняя ролевая игра Bethesda опустилась на несколько позиций в магазине Valve спустя чуть более месяца после запуска. В то же время две другие игры от создателя Skyrim - Elder Scrolls Online и некогда проблемная Fallout 76 - значительно выросли в последнем топе Steam, поднявшись в рейтинге популярности как в мире, так и в США. Baldur's Gate 3, вышедшая в начале августа, продолжает оставаться в десятке топа Steam.

По количеству игроков на старте Starfield превзошла все игры Bethesda в истории. Тем не менее, на этой неделе Starfield опустилась на 31 место в магазине Valve по сравнению с аналогичным глобальным чартом прошлой недели. В результате космическая игра оказалась на 50-м месте в мировом рейтинге продаж Steam, уступив таким конкурирующим играм, как Lies of P, Lords of the Fallen и Baldur's Gate 3. При этом Elder Scrolls Online поднялась на 11 позиций до 24-го места, а спорная Fallout 76 - на 46 позиций до 38-го места.

Эти изменения отразились и в чарте, предназначенном только для США. Starfield опустилась на 19 позиций, заняв 34-е место. Elder Scrolls Online поднялась на 19 позиций до 11-го места, а Fallout 76 вновь демонстрирует значительный рост, поднявшись на 29 позиций и ворвавшись в первую двадцатку. Как в глобальном, так и в американском чартах Baldur's Gate 3 остается в первой десятке.