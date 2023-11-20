Рейтинг пользовательских отзывов игры Starfield упал до "смешанных", а количество игроков продолжает снижаться

С момента релиза самой амбициозной научно-фантастической ролевой игры от студии Bethesda прошло уже больше двух месяцев. На релизе Starfield собрал восторженные отзывы и выделялся рекордным количеством игроков, но теперь радость геймеров от выхода ожидаемого проекта совсем исчезла. Пользовательский рейтинг игры в цифровом магазине Steam, а также количество одновременных игроков, продолжают стремительно падать.
Согласно последним данным, рейтинг Starfield в Steam остановился на отметке в 67% положительных отзывов. Проект собрал в совокупности более 115 тысяч обзоров от игроков, что характеризует его как игру со "смешанными" оценками. Для сравнения, в день официального релиза Starfield собрал почти 10 тысяч пользовательских отзывов, из которых 87% были исключительно положительными.
Тем временем количество активных игроков в Starfield опустилось до 30 тысяч пользователей. В эти выходные в игру зашло даже меньше, чем Half-Life, которая набрала 30 431 игроков.
Также пользовательская оценка продолжает снижаться и на других площадках. В магазине Microsoft Store игра сейчас имеет всего 3,5 балла из 5. Игроки критикуют Starfield за большое количество технических ошибок, которые не исправляются патчами. Кроме того, среди главных недостатков выделяют очень однообразный геймплей и исследование планет.
Сначала прочитал как "смешных". Потом вспомнил, с каким пафосом этот треш подавали до релиза.
И понял, что этот вариант как раз уместен.
Это успех.
Чуда как с КП77 тут не предвидется. У поляков хотя бы сюжет и графон был на старте. А тут вообще ничего нет, кроме планет, хотя их действительно много, но в геодезиста лучше в той же элитке играть.
когда сравниваешь с такими играми как Элитка, количество планет в Старфилде вызывает клаустрафобию )) но это не единственная проблема..
Я был уже примерно на 30% планет в Старфилде и могу сказать что очень много повторений. В месте высадки стандартно есть пещеры, парочка баз в виде фабрик или лабораторий, могут встретиться места с гравитационной аномалией. И живность повторяется абсолютно также. Есть несколько видов мелкой живности. Большая, средние и мелкие или совсем мелкие. Кузнечиков видел на нескольких планетах практически одинаковых. Жуков и прочих насекомых тоже.
В пещерах часто повторяется сценарий с лежащим на входе трупом шахтера и у него записка со словами "Наконец то я нашел рай, ну сейчас обогатимся и заживем".
В лабораториях встречаются одинаковые записки ученых, которые пишут что компания обещала им защиту от пиратов, но не получилось, не фортануло.
Искал необитаемые планеты, но потенциально пригодные для жизни с минимумом живности, чтобы стать первооткрывателем, но на каждой новой планете вышеописанная хрень. Даже в самых дальних локациях доступной звездной карты. Это реально скучная и однообразная халтура. =_=
Я помню как я ждал новую часть Fallout или Свитков, знал что игра будет того стоить🤷♂️ но к сожалению каждая новая игра Беседки все хуже и хуже предыдущей🤦♂️
И это Тодд Говард придумывал 25 лет...
Самое ироничное в этой ситуации, что Half-Life, которую не придумывали 25 лет, а которая вышла 25 лет назад, в эти выходные уделала Старфейл по количеству играющих игроков как бог черепашку.
наконец то убогие поняли что им пытались доказать спустя 500 часов игры)))))игра так и не раскрылась аххахаххахахахх
наверна кода распродажи начнутся еще упадет
а следующая игра беседки будет циком с дудками и литаврами как каловдути
если учтут опыт старфилда
Беседка сама виновата. Она думала, что любую её игру будут на руках носить?
А я бы купил, но не дороже чем за тысячку, и то с условием локализации.
Тенге разве что
я сейчас Star Wars Jedi Survivor прохожу и она намного больше зацепила нежели Starfield, хотя я и ждал от SWJS большего (РПГ элементы, нормальные квесты и награды в виде Кредитов. Но так как есть тоже интересно).
Кстати после патча даже на старенькой GTX 980 вполне играбельно, хотя есть места где фпс конкретно так проседает (большие открытые локации). Запускал также на 4070. Очень красиво ниче не скажешь..
В Старфилд тоже захожу но быстро наскучивают очередные зачистки очередных баз или пещер.. И всё это с унылой боёвкой. Недавно занимался прокачкой рукопашки и скилла обезоруживания противника.. Пока бил на базе какого-то рейдера реально чуть не уснул..
Туда парашу, на заслуженное место!
А это патчами и не исправишь. Основная проблема в неправильном использовании движка игры, особенно это касается рандомизации. Она же, резко жрет фпс и создает тормоза, и глюки.
а должен был упасть до смешных чтоб никто даже и подумать не мог что в космоце игра может быть интересной и не душной с рудой
DLC и крупные аддоны завезут и тогда игроки прибавятся как в фолыч 4
Согласен, лет через 15 подлатают и можно будет играть