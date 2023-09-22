Рейтинг Starfield в Steam упал ниже Fallout 76

В Steam-обзорах Starfield получила более низкую оценку, чем практически все другие игры Bethesda за последние 20 лет, включая часто критикуемую Fallout 76, печально известную своими ошибками и проблемами с производительностью во время запуска. Fallout 4, Skyrim, The Elder Scrolls Oblivion, Morrowind и Fallout 3 имеют более высокие оценки по отзывам пользователей, согласно Steam DB. Тем не менее, Starfield продолжает привлекать большое количество игроков в Steam, а Bethesda объявила, что это самый крупный запуск студии по количеству пользователей.
По данным Steam DB, суммарный балл пользовательских отзывов Starfield составляет 71,72%. По этому показателю ролевая игра находится чуть ниже Fallout 76 - 71,75%.
По сравнению с другими играми Bethesda, Starfield имеет более низкий балл, чем многие из выпущенных студией за последние два десятилетия. Fallout 4 имеет рейтинг 81,88%, Skyrim - 93,88%, а Fallout 3 - 78,52%. The Elder Scrolls Oblivion 2007 года имеет более высокий рейтинг, чем Starfield - 93,76%, как и Morrowind 2002 года - 93,14%. Однако один релиз Bethesda оценивается ниже, чем Starfield. Рейтинг Fallout 4 VR в Steam DB составляет 60,92%.
Тем не менее, на данный момент Starfield остается в десятке самых популярных игр в Steam, набрав за последние 24 часа более 141 000 игроков. Недавно Bethesda объявила, что за первые три недели после выхода количество игроков достигло 10 млн. человек, что стало самым крупным запуском в истории студии.
Бомжи не хотят обновлять пк ради шедевра
тонко.
Разумные люди которым не мамка комп купила а на который сами заработали не хотят обновлять пк ради самой убогой и ущербной игры десятилетия, а вот нищеброды которые живут за счет родителей только и кукарекают про бомжей но никогда в этом не признаются потому что нищие что снаружи что в голове.
в сралфилд заставил себя еле 5 часов наиграть, удалил и забыл как страшеый сон для пк. за 50 коп не взял бы реально!)))трешанина еще та с нуливым графоном и анимациями 2010-го))) позорище современности
Fallout 76 упал на дно. Но тут снизу постучали...
Ща секта страфилда начнет опять гнуть свое что это все хейтеры и сонибои валят рейтинг))))
У вас на все есть секта?
Вот и минусы пошли от них))) они не примут что их игра просто овно)))
А сейчас 2033 год или хотя бы 2028, чтобы оценивать Starfield? Рано ещё. Я тогда так и про Скайрим без модов могу сказать, что это кал.
ты знаешь, рдр 2 ни каких модов не надо) она и так хороша, единственное там можно добавить реализма, убрать быструю зарядку револьверов например) потому что она там реально быстрая
Только Скайрим взял - "игра года", а Старфилд возьмёт только если - "разочарование года".
Похоже пришло прозрения, что игра тот ещё продукт в плохом смысле.
Ваще пофигу, с выхода игры не выхожу из неё. Лучшая игра
Рад, что тебе понравилось. Я в тотальном разочарование. Лично мое мнение, главное разочарование
ща дилдоны набегут, ням-ням коричневинькое, ахах
Т.е для тебя старфилд достойного качества вышла?
Чувак у тебя методичка устарела., этот бред слышал и раньше, если тебе нравится что тебе в лицо нагло врут, наслаждайся, но не надо это прививать другим геймерам, а в нормальном обществе, критикуют за такие оплошности со стороны Тодда
В скором времени тебе продадут движок и сценарий и скажут вот твоя игра мечты, ты с этим согласишься ?
Не нравится, не читай.
Они переработали уже 2м патче, сотни камней в космосе котрые называли планетами, сюжет и квесты, мимику нпс убрали каждые пару минут загрузку локации, добавили карту и миникарту, переработали интерфейс, если так то достойно уважения
Ха сыкливо сбежал, удалив коменты
Да, только в основном нейросетью.
Сущий пустяк — интересную игру. В постройке баз и добыче ресурсов нет никакого смысла. Бессмысленный гринд ради гринда.
Да-да. "Спирва дабейся!!!!"
Ну так потому что, сами знаете что )))
Next gen PC game (c) 😵💫
надеюсь теперь сонибои довольны)
опять врут на ПГ
У пг свой стим дб?
Лучшая игра 2018 года актуальна до сих пор - и это отлично.
чел если тебя заставляют играть только в нее - моргни