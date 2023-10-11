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Starfield 06.09.2023
6.7 4 021 оценка

Саундтрек к Starfield номинирован на "Грэмми"

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Gruz_
Новости

Колоссальная по своим масштабам Starfield не обошлась без высококлассного саундтрека, автором которого вновь стал Инон Зур, и который представлен в новом трейлере, приуроченном к номинации на премию "Грэмми".

В видеоролике собраны некоторые особые моменты из саундтрека, сконцентрированные в основном на главной теме "Into the Starfield", однако OST состоит из большого количества действительно замечательных оригинальных композиций. Впрочем, мастерство Инона Зура известно давно, этот же композитор является автором саундтреков других хитов Bethesda, например, различных Fallout.

Помимо работы в киноиндустрии над различными телесериалами, в индустрии видеоигр он написал музыку для Dragon Age, Prince of Persia, Crysis, Syberia и других игр.

В ролике представлена своего рода презентация саундтрека Starfield для грядущей церемонии "Грэмми", переходящая от некоторых нот Into the Starfield к A Home in the Galaxy, но в обширном саундтреке игры от Bethesda действительно много запоминающихся композиций.

5
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Ну тут сложно поспорить, постарались хорошо.

3
Dry2Ice

Ost действительно хороший, очень аутентично звучит в рамках сеттинга, но это в основном простой по структуре эмбиент. Просто едва ли можно объективно оценить отдельную часть от общей картины и критерии оценивания крайне размытые. И лично у меня не получилось бы сравнить условно заглавную тему старфилда и песню из финальной заставки DLC киберпанка. Обе хорошо делают свою работу, но одна просто напускает небольшой загадочности, а другая эмоционально подводит итог крайне насыщенной концовки. Совершенно разные ощущения, но как их оценивать отдельно от контекста, вопрос к тем, кто придумывал номинацию.

2
NatanieLzZ

Может им вместо оста старфилда подсунули случайно ост из стеллариса? Как можно номинировать на награду то, чего нет игре? Кто-то с ходу сможет вспомнить какая музыка и в какой момент играла?

1
makeavelli

скучнее Osta давно не было

это ж не фильм а всего лишь Scumfiled

-1
HellowRainbow

Типичный ost беседы

-2
Wolfenstein

mp3 плеер стырфильд

-2
SoRaS3

Амбиен классный.

-2
Zewer

а киберпук? Шо с лицом?

Старфилд - GOTY

-9
AlexFullBeast
а киберпук? Шо с лицом?

Киберпанк вышел не в этом году

2