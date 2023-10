Саундтрек к Starfield номинирован на "Грэмми" ©

Колоссальная по своим масштабам Starfield не обошлась без высококлассного саундтрека, автором которого вновь стал Инон Зур, и который представлен в новом трейлере, приуроченном к номинации на премию "Грэмми".

В видеоролике собраны некоторые особые моменты из саундтрека, сконцентрированные в основном на главной теме "Into the Starfield", однако OST состоит из большого количества действительно замечательных оригинальных композиций. Впрочем, мастерство Инона Зура известно давно, этот же композитор является автором саундтреков других хитов Bethesda, например, различных Fallout.

Помимо работы в киноиндустрии над различными телесериалами, в индустрии видеоигр он написал музыку для Dragon Age, Prince of Persia, Crysis, Syberia и других игр.

В ролике представлена своего рода презентация саундтрека Starfield для грядущей церемонии "Грэмми", переходящая от некоторых нот Into the Starfield к A Home in the Galaxy, но в обширном саундтреке игры от Bethesda действительно много запоминающихся композиций.