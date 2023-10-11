Саундтрек к Starfield номинирован на "Грэмми"

Колоссальная по своим масштабам Starfield не обошлась без высококлассного саундтрека, автором которого вновь стал Инон Зур, и который представлен в новом трейлере, приуроченном к номинации на премию "Грэмми".
В видеоролике собраны некоторые особые моменты из саундтрека, сконцентрированные в основном на главной теме "Into the Starfield", однако OST состоит из большого количества действительно замечательных оригинальных композиций. Впрочем, мастерство Инона Зура известно давно, этот же композитор является автором саундтреков других хитов Bethesda, например, различных Fallout.
Помимо работы в киноиндустрии над различными телесериалами, в индустрии видеоигр он написал музыку для Dragon Age, Prince of Persia, Crysis, Syberia и других игр.
В ролике представлена своего рода презентация саундтрека Starfield для грядущей церемонии "Грэмми", переходящая от некоторых нот Into the Starfield к A Home in the Galaxy, но в обширном саундтреке игры от Bethesda действительно много запоминающихся композиций.
Ну тут сложно поспорить, постарались хорошо.
Ost действительно хороший, очень аутентично звучит в рамках сеттинга, но это в основном простой по структуре эмбиент. Просто едва ли можно объективно оценить отдельную часть от общей картины и критерии оценивания крайне размытые. И лично у меня не получилось бы сравнить условно заглавную тему старфилда и песню из финальной заставки DLC киберпанка. Обе хорошо делают свою работу, но одна просто напускает небольшой загадочности, а другая эмоционально подводит итог крайне насыщенной концовки. Совершенно разные ощущения, но как их оценивать отдельно от контекста, вопрос к тем, кто придумывал номинацию.
Может им вместо оста старфилда подсунули случайно ост из стеллариса? Как можно номинировать на награду то, чего нет игре? Кто-то с ходу сможет вспомнить какая музыка и в какой момент играла?
скучнее Osta давно не было
это ж не фильм а всего лишь Scumfiled
Типичный ost беседы
mp3 плеер стырфильд
Амбиен классный.
а киберпук? Шо с лицом?
Старфилд - GOTY
Киберпанк вышел не в этом году