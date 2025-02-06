Слух: на следующей неделе состоится анонс связанный со Starfield

С тех пор как вышла не слишком удачная Shattered Space, Starfield оставалась в тени. Последнее крупное обновление вышло в ноябре. Однако это молчание может прерваться уже на следующей неделе.

По словам Odahfield, который слил информацию о релизе Creation Club и Shattered Space, на следующей неделе появятся новости о Starfield. Однако это будет "не та новость, которую вы ожидаете". Есть два варианта: первый - это анонс Starborn, второго расширения, которое, по слухам, выйдет в этом году.

Другой вариант - анонс релиза для PlayStation 5, что вполне возможно, учитывая недавние слухи о версии для Switch 2. Учитывая, что Microsoft анонсировала такие игры, как Forza Horizon 5, Age of Empires 2: Definitive Edition и Age of Mythology: Retold для PS5, последнее кажется вероятным.

Возможно, анонс совпадет со следующим State of Play, который, по слухам, также состоится на следующей неделе (скорее всего, 14 февраля).