Слух: на следующей неделе состоится анонс связанный со Starfield

С тех пор как вышла не слишком удачная Shattered Space, Starfield оставалась в тени. Последнее крупное обновление вышло в ноябре. Однако это молчание может прерваться уже на следующей неделе.
По словам Odahfield, который слил информацию о релизе Creation Club и Shattered Space, на следующей неделе появятся новости о Starfield. Однако это будет "не та новость, которую вы ожидаете". Есть два варианта: первый - это анонс Starborn, второго расширения, которое, по слухам, выйдет в этом году.
Другой вариант - анонс релиза для PlayStation 5, что вполне возможно, учитывая недавние слухи о версии для Switch 2. Учитывая, что Microsoft анонсировала такие игры, как Forza Horizon 5, Age of Empires 2: Definitive Edition и Age of Mythology: Retold для PS5, последнее кажется вероятным.
Возможно, анонс совпадет со следующим State of Play, который, по слухам, также состоится на следующей неделе (скорее всего, 14 февраля).
Что там? Спешл эдишн уже?)))
Ещё Легендарка не выходила..))
Мда, почитал новости о Старфилде до выхода игры, сколько в комментариях было надежд и ожиданий
А вот не нужно было завышать ожидание. Я вот не завышал, мне как-то норм было после выхода игры
Завышенное ожидание берутся "не с потолка", им способствую обещания самих разработчиков.
Эта игра красиво расположилась где-то в узком промежутке между драгон эйдж фейлгард и конкорд. Попали в просак
Ну в отличии от этих игр, Старфилд деньги заработал.
очередной г"внопатч с позами для фото вместо нормального допиливания геймплея?
Что там по Свиткам, когда!?? Это не Старфилд, а Войд какой-то.
18 февраля вроде выходит.Абобе ,тьфу авовед или как его там.
Дык, Абобе этот от Обиванов-обиссианов..)) Да, намечаются схожести.. - Посмотрим. Я имел сказать за продолжение их уже устаревшей саги Зэ Элдэр Скроллс..) Скайримыч вышел хрен знает когда.. Уже сколько людей отъехало в ожидании продолжения.((
В следующем году вряд-ли. 27-28 год скорее всего если их Филя жёстко подгонять не будет.
Идеальное превью.
мылолюбы, готовьте ваши шекели
Анонс на соньке.
ну пс5 релиз полюбому 😅 // Дмитрий Иванов
Delete edition
Ждём.
так то же не скайрим 10 раз золотое издание этого космичского душнилова никто не возьмет