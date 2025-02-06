ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.9 7 019 оценок

Слух: на следующей неделе состоится анонс связанный со Starfield

Procy_on
Новости

С тех пор как вышла не слишком удачная Shattered Space, Starfield оставалась в тени. Последнее крупное обновление вышло в ноябре. Однако это молчание может прерваться уже на следующей неделе.

По словам Odahfield, который слил информацию о релизе Creation Club и Shattered Space, на следующей неделе появятся новости о Starfield. Однако это будет "не та новость, которую вы ожидаете". Есть два варианта: первый - это анонс Starborn, второго расширения, которое, по слухам, выйдет в этом году.

Другой вариант - анонс релиза для PlayStation 5, что вполне возможно, учитывая недавние слухи о версии для Switch 2. Учитывая, что Microsoft анонсировала такие игры, как Forza Horizon 5, Age of Empires 2: Definitive Edition и Age of Mythology: Retold для PS5, последнее кажется вероятным.

Возможно, анонс совпадет со следующим State of Play, который, по слухам, также состоится на следующей неделе (скорее всего, 14 февраля).

8
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Forsaken67rus

Что там? Спешл эдишн уже?)))

7
Imnogamer

Ещё Легендарка не выходила..))

8
Генерал Анатолий

Мда, почитал новости о Старфилде до выхода игры, сколько в комментариях было надежд и ожиданий

2
K0t Felix

А вот не нужно было завышать ожидание. Я вот не завышал, мне как-то норм было после выхода игры

0
FretfulDoctor K0t Felix

Завышенное ожидание берутся "не с потолка", им способствую обещания самих разработчиков.

0
Чебурешник

Эта игра красиво расположилась где-то в узком промежутке между драгон эйдж фейлгард и конкорд. Попали в просак

1
hKKK33

Ну в отличии от этих игр, Старфилд деньги заработал.

7
BewitchingBaron
Однако это будет "не та новость, которую вы ожидаете".

очередной г"внопатч с позами для фото вместо нормального допиливания геймплея?

1
Imnogamer

Что там по Свиткам, когда!?? Это не Старфилд, а Войд какой-то.

1
VIGITAL1

18 февраля вроде выходит.Абобе ,тьфу авовед или как его там.

2
Imnogamer VIGITAL1

Дык, Абобе этот от Обиванов-обиссианов..)) Да, намечаются схожести.. - Посмотрим. Я имел сказать за продолжение их уже устаревшей саги Зэ Элдэр Скроллс..) Скайримыч вышел хрен знает когда.. Уже сколько людей отъехало в ожидании продолжения.((

0
VIGITAL1 Imnogamer

В следующем году вряд-ли. 27-28 год скорее всего если их Филя жёстко подгонять не будет.

1
Кей Овальд

Идеальное превью.

1
пекабир

мылолюбы, готовьте ваши шекели

1
Stasonich_spb

Анонс на соньке.

0
Пользователь ВКонтакте

ну пс5 релиз полюбому 😅 // Дмитрий Иванов

0
r0b0tf00t

Delete edition

0
SoRaS3

Ждём.

-2
Wolfenstein

так то же не скайрим 10 раз золотое издание этого космичского душнилова никто не возьмет

-4