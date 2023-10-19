Starfield - это первая с 2006 года игра от Bethesda, ставшая бестселлером месяца в США

Вчера аналитик Мэт Пискателла из группы NPD опубликовал новые данные о продажах в игровой индустрии в США, из которых стало известно, что Starfield стала самым масштабным релизом в долларовом выражении в сентябре, обойдя по этому показателю такую крупную игру, как EA Sports FC 24.
Для Bethesda это, несомненно, важная веха, поскольку она добилась такого успеха впервые за 17 лет. Последний раз игра Bethesda возглавляла чарты бестселлеров в США в 2006 году, когда вышла The Elder Scrolls IV: Oblivion.
Если рассматривать только в денежном выражении и учитывать многочисленные подтверждения от ритейлеров, то на сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом:
По объёму продаж в долларах:
The Elder Scrolls IV: Oblivion: №1 в марте 2006 г.
Fallout 3: №4 в октябре 2008 г.
The Elder Scrolls IV: Skyrim: №2 в ноябре 2011 г.
Fallout 4: №2 в ноябре 2015 года
Fallout 76: №2 в ноябре 2018 г.
Если учесть, что в Starfield можно играть и по подписке Game Pass, и она доступна на меньшем количестве платформ, поскольку не была выпущена для PlayStation, то достижение становится еще более впечатляющим.
При этом важно отметить, что в прошлом многие игры Bethesda выходили в ноябре, в месяц выхода Call of Duty, и им приходилось конкурировать с такими играми, как Modern Warfare 3 и Black Ops III.
я бы сказал первая крупная игра студии вышедшая в состоянии хуже чем киберпанк у поляков а это надо постараться наняли по блату известно кого .только вот если киберпанк доварили до готовности то тут даже толком не брались
О чём речь? Да кстати кофе кто-нибудь будет?
Не спасибо! А пуэрчик есть?
очередной пруф успеха. пусть шизики и дальше бомбят нуликами и единичками)) реальные цифры говорят сами за себя
То есть по сути у Тодда Говарда все получилось, игра вышла совсем не важная, но ее много кто купил и разрабы хорошо заработали. Собственно разрабы поэтому и не старались сделать добротную игру, зачем париться, если и так купят. Страшно становится за будущие Свитки.