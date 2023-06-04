Starfield позволит игрокам нападать на мирных NPC, а не только на реальных врагов ©

Starfield также позволит игрокам нападать на невинных гражданских лиц, а не только на реальных врагов: об этом стало известно из корейского рейтинга игры Bethesda, которая с этой точки зрения будет использовать подход, уже использованный компанией для своих предыдущих RPG.

В частности, игра позволит пользователям "красть предметы, принадлежащие другим персонажам, и нападать на мирных жителей": это одна из причин, по которой корейская комиссия классифицировала Starfield как "не подходящую для подростков". Другие причины? Чрезмерное насилие в бою и неумеренное использование вульгарных терминов.

Помимо этих предупреждений о "зрелом" содержании, корейская комиссия также указывает на использование в игре наркотиков, вызывающих галлюцинации или помутнение зрения - особенность Starfield, на которую уже обращала внимание австралийская комиссия несколько недель назад, в то время как отсутствие каких-либо сексуальных ссылок вызывает удивление.

Особенно широкомасштабный, с тысячей посещаемых планет, Starfield, несомненно, является очень амбициозным проектом, и Microsoft делает большую ставку на его успех.

Как вы уже знаете, мы сможем присутствовать на полной презентации игры во время Starfield Direct, которая будет транслироваться 11 июня, сразу после Xbox Games Showcase.