Starfield позволит игрокам нападать на мирных NPC, а не только на реальных врагов

Starfield также позволит игрокам нападать на невинных гражданских лиц, а не только на реальных врагов: об этом стало известно из корейского рейтинга игры Bethesda, которая с этой точки зрения будет использовать подход, уже использованный компанией для своих предыдущих RPG.
В частности, игра позволит пользователям "красть предметы, принадлежащие другим персонажам, и нападать на мирных жителей": это одна из причин, по которой корейская комиссия классифицировала Starfield как "не подходящую для подростков". Другие причины? Чрезмерное насилие в бою и неумеренное использование вульгарных терминов.
Помимо этих предупреждений о "зрелом" содержании, корейская комиссия также указывает на использование в игре наркотиков, вызывающих галлюцинации или помутнение зрения - особенность Starfield, на которую уже обращала внимание австралийская комиссия несколько недель назад, в то время как отсутствие каких-либо сексуальных ссылок вызывает удивление.
Особенно широкомасштабный, с тысячей посещаемых планет, Starfield, несомненно, является очень амбициозным проектом, и Microsoft делает большую ставку на его успех.
Как вы уже знаете, мы сможем присутствовать на полной презентации игры во время Starfield Direct, которая будет транслироваться 11 июня, сразу после Xbox Games Showcase.
Как вижу упоминание "1000 планет" сразу желание играть отбивает.
Тоже не люблю упор на масштабы и всегда маленькие ламповые игры, где в какой-то момент начинаешь ориентироваться без карты, были ближе к сердцу. Но объективно игры беседки всегда были большими и нарратив серии всегда сводился к "собери их всех", ну или точнее исследуй всё. Учитывая, что беседка умеет делать такие игры, едва ли открытый мир буде хуже и однообразнее, чем в условной Oblivion, которой не повезло выйти в момент зарождения открытых миров в честном 3D без процедурной генерации (и то она худшая, если сравнивать с другими играми от беседки в аспекте проработки мира и данжей).
А меня "1000 планет" единственное и зацепило в трейлере. Но мне и в Масс эффект 1 нравилось колесить по пустым планетам, было грустно, что потом это убрали из 2 части.
Вот, в этом вся проблема, за место нескольких проработанных планет скажем со своими спутниками, и допустим 10-20 для исследования за пределами, у нас будет штук 5 основных, которые будут пустые на 99% и где то там мини городок островной, и остальные 1000 пустых планет, нужные только для сбора ресурсов. Они фаллаут 76 то нормально наполнить не смогли, а тут такой масштаб.
1000 разноцветных планет
Во-первых я не понимаю зачем приводить в пример из всех игр беседки самую сломанную, являющуюся нежеланным ребенком, созданным по большей части второстепенным отделением из остина (которая являлась дочеркой зенимакс и до 76 не выпустила ни одной игры с самого основания в 2012), только из желания создать онлайн итерацию популярной франшизы, что бы как с TESO было (но её делали опытные люди из зенимакс,но даже так TESO достаточно средняя MMO).
Во-вторых буквально все игры беседки кроме возможно морровинда представляют из себя гигантских размеров открытые миры с кучей довольно однообразного контента, но только в старфилд это вдруг стало проблемой. Даже в самых интересных квестовых цепочках нас обычно отправляли зачищать очередную пещеру, гробницу, руины или лагерь разбойников.
Я не большой фанат игр от беседки, но это буквально последняя студия, которой можно предъявлять за однообразие при больших масштабах, потому что это буквально то, чем они всю свою историю промышляют. И вон, народ сильно не жаловался, вплоть до старфилда.
Стой что? В прошлых их играх тоже можно было нападать на мирных NPC. Просто не всех давало убить. Сюжетных не давало и детей.
Когда-то и сюжетных можно было
это из какой игры?
Морровинд
Ого! Утраченные технологии древних! Прорыв в жанре РПГ!
ППЦ конечно до чего индустрия опустилась, раз такая вещь преподносится как фишка.
А дети в игре будут?)
Только не опять одинаковые колобки.
Если будет поддержка модов, то мы получим "Космический Skyrim"
Какой смысл внедрять кастомизацию. Если камеры как в Фоллаут 4 не будет во время диалогов. На кастомизацию времени потратили. А чтобы камеры как в Фоллаут 4 было, видимо не смогли.
Для особо "внимательных" обращу внимание, что эта информация не преподносится как фишка, а просто следует из корейского рейтинга игры, а новость об этом и рассказывает. Единственное, может заголовок это преподносит как фишку, не более того
Я больше жду как за sпизженную помидорку будут объявять в розыск во всей Галактике и открывать огонь на поражение сразу как увидят
По этой игре можно учебник писать, как поднять миллионы баксов не выпустив игру
это ты про стар ситезен имелл виду скорее всего, просто чутка перепутал
Довольно мало подробностей об игре незадолго до конференции. Возможно всё настолько плохо... Ну то что игра выглядит неважно, мы заметили по трейлеру.
К чему эти странные новости, всё это и так уже было в Древних Свитках, вот если не было, вот тогда можно было бы высказать своё коллективное фи.
кража предметов у нпс и нападение на них было реализовано в fallout в 1997 году, а теперь это преподносят как достижение спустя 26 лет, им не стыдно?
Да чё там Fallout, это всё было и в TES: Arena 94-го года
Я бы удивился, если бы игра не позволила нападать на мирных NPC
База. Лучше бы рассказали о новых фичах
люблю геноцид
похоже провал намечается. новости игры все мелочней, унылый демо-ролик
как Киперпанк 2077
Чё то хреновое у меня предчуствие, на счёт этого Starfieldа.
нежные корейчики, как они в реале то с насилием и убийствами живут, одуваны
Жду 100500 модов
Эм, так это беседка, что фолыч, что свитки, везде можно было нападать на нпс, было бы странно, если бы в новой их игре этого нельзя было делать.
Главное, чтобы можно было надеть на непися ведро и обшмонать его комнату)