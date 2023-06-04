Starfield 06.09.2023
8.1 500 оценок

Starfield позволит игрокам нападать на мирных NPC, а не только на реальных врагов

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butcher69
Новости

Starfield также позволит игрокам нападать на невинных гражданских лиц, а не только на реальных врагов: об этом стало известно из корейского рейтинга игры Bethesda, которая с этой точки зрения будет использовать подход, уже использованный компанией для своих предыдущих RPG.

В частности, игра позволит пользователям "красть предметы, принадлежащие другим персонажам, и нападать на мирных жителей": это одна из причин, по которой корейская комиссия классифицировала Starfield как "не подходящую для подростков". Другие причины? Чрезмерное насилие в бою и неумеренное использование вульгарных терминов.

Помимо этих предупреждений о "зрелом" содержании, корейская комиссия также указывает на использование в игре наркотиков, вызывающих галлюцинации или помутнение зрения - особенность Starfield, на которую уже обращала внимание австралийская комиссия несколько недель назад, в то время как отсутствие каких-либо сексуальных ссылок вызывает удивление.

Особенно широкомасштабный, с тысячей посещаемых планет, Starfield, несомненно, является очень амбициозным проектом, и Microsoft делает большую ставку на его успех.

Как вы уже знаете, мы сможем присутствовать на полной презентации игры во время Starfield Direct, которая будет транслироваться 11 июня, сразу после Xbox Games Showcase.

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Комментарии: 35
Ваш комментарий
Freund Benno

Как вижу упоминание "1000 планет" сразу желание играть отбивает.

21
Dry2Ice

Тоже не люблю упор на масштабы и всегда маленькие ламповые игры, где в какой-то момент начинаешь ориентироваться без карты, были ближе к сердцу. Но объективно игры беседки всегда были большими и нарратив серии всегда сводился к "собери их всех", ну или точнее исследуй всё. Учитывая, что беседка умеет делать такие игры, едва ли открытый мир буде хуже и однообразнее, чем в условной Oblivion, которой не повезло выйти в момент зарождения открытых миров в честном 3D без процедурной генерации (и то она худшая, если сравнивать с другими играми от беседки в аспекте проработки мира и данжей).

2
hKKK33

А меня "1000 планет" единственное и зацепило в трейлере. Но мне и в Масс эффект 1 нравилось колесить по пустым планетам, было грустно, что потом это убрали из 2 части.

1
Freund Benno Dry2Ice

Вот, в этом вся проблема, за место нескольких проработанных планет скажем со своими спутниками, и допустим 10-20 для исследования за пределами, у нас будет штук 5 основных, которые будут пустые на 99% и где то там мини городок островной, и остальные 1000 пустых планет, нужные только для сбора ресурсов. Они фаллаут 76 то нормально наполнить не смогли, а тут такой масштаб.

0
Kot9lra street

1000 разноцветных планет

1
Dry2Ice Freund Benno

Во-первых я не понимаю зачем приводить в пример из всех игр беседки самую сломанную, являющуюся нежеланным ребенком, созданным по большей части второстепенным отделением из остина (которая являлась дочеркой зенимакс и до 76 не выпустила ни одной игры с самого основания в 2012), только из желания создать онлайн итерацию популярной франшизы, что бы как с TESO было (но её делали опытные люди из зенимакс,но даже так TESO достаточно средняя MMO).

Во-вторых буквально все игры беседки кроме возможно морровинда представляют из себя гигантских размеров открытые миры с кучей довольно однообразного контента, но только в старфилд это вдруг стало проблемой. Даже в самых интересных квестовых цепочках нас обычно отправляли зачищать очередную пещеру, гробницу, руины или лагерь разбойников.

Я не большой фанат игр от беседки, но это буквально последняя студия, которой можно предъявлять за однообразие при больших масштабах, потому что это буквально то, чем они всю свою историю промышляют. И вон, народ сильно не жаловался, вплоть до старфилда.

0
AlexFullBeast

Стой что? В прошлых их играх тоже можно было нападать на мирных NPC. Просто не всех давало убить. Сюжетных не давало и детей.

8
Aellie

Когда-то и сюжетных можно было

23
Сетеш Aellie

это из какой игры?

0
Maxthon80 Сетеш

Морровинд

1
Lereman

Ого! Утраченные технологии древних! Прорыв в жанре РПГ!

ППЦ конечно до чего индустрия опустилась, раз такая вещь преподносится как фишка.

7
Ivan Gopnik

А дети в игре будут?)

4
slamm86

Только не опять одинаковые колобки.

0
Artery Kaulitz

Если будет поддержка модов, то мы получим "Космический Skyrim"

2
ДолойГетеросексуальность

Какой смысл внедрять кастомизацию. Если камеры как в Фоллаут 4 не будет во время диалогов. На кастомизацию времени потратили. А чтобы камеры как в Фоллаут 4 было, видимо не смогли.

1
PolGhost

Для особо "внимательных" обращу внимание, что эта информация не преподносится как фишка, а просто следует из корейского рейтинга игры, а новость об этом и рассказывает. Единственное, может заголовок это преподносит как фишку, не более того

1
Night Driving Avenger

Я больше жду как за sпизженную помидорку будут объявять в розыск во всей Галактике и открывать огонь на поражение сразу как увидят

1
gam_rev

По этой игре можно учебник писать, как поднять миллионы баксов не выпустив игру

0
StingerV

это ты про стар ситезен имелл виду скорее всего, просто чутка перепутал

12
hKKK33

Довольно мало подробностей об игре незадолго до конференции. Возможно всё настолько плохо... Ну то что игра выглядит неважно, мы заметили по трейлеру.

0
AT_Sagor

К чему эти странные новости, всё это и так уже было в Древних Свитках, вот если не было, вот тогда можно было бы высказать своё коллективное фи.

0
kowalli

кража предметов у нпс и нападение на них было реализовано в fallout в 1997 году, а теперь это преподносят как достижение спустя 26 лет, им не стыдно?

0
Саня Цукино Усаги

Да чё там Fallout, это всё было и в TES: Arena 94-го года

2
Саня Цукино Усаги

Я бы удивился, если бы игра не позволила нападать на мирных NPC

0
Talendor3

База. Лучше бы рассказали о новых фичах

0
ValSpain

люблю геноцид

0
Faaker11

похоже провал намечается. новости игры все мелочней, унылый демо-ролик

как Киперпанк 2077

0
iVEDbMAK

Чё то хреновое у меня предчуствие, на счёт этого Starfieldа.

0
Fenharell

нежные корейчики, как они в реале то с насилием и убийствами живут, одуваны

0
Kryogen

Жду 100500 модов

0
Sigon

Эм, так это беседка, что фолыч, что свитки, везде можно было нападать на нпс, было бы странно, если бы в новой их игре этого нельзя было делать.

0
БЫДЛoff

Главное, чтобы можно было надеть на непися ведро и обшмонать его комнату)

0