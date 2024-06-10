Starfield резервирует 100 ГБ для модов на Xbox Series X/S

Последнее обновление для Starfield принесло с собой множество новых функций, включая поддержку модов на ПК, а также Xbox Series X/S. Пользователь Reddit JoeZocktGames заметил, что Starfield резервирует 100 ГБ хранилища на Xbox Series X/S только для модов.
Хотя размер модов, как правило, значительно варьируется в зависимости от масштаба, использование 100 ГБ хранилища только для модов для Starfield потребует немало усилий и большого количества модов. В настоящее время большинство модов для Starfield намного меньше.
Июньское обновление Starfield было выпущено на выходных вместе с анонсом первого дополнения к игре в виде Shattered Space. Дополнение бросит игроков в новый конфликт, который вращается вокруг Дома Ва'Руун. По пути игрокам также придется столкнуться с новой космической угрозой.
А НА ПК АЖ ЦЕЛЫЙ ТИРАБАЙТ)))
Что-то Филя разводит на проприетарные карточки расширения тех, кто купил обычную эСку. Сам старфилд весит более сотни гигов и сотня ещё в резерв из 364 гигов доступных. То колда на релизе 300+ будет весить.
Тут не резервирует ничего.