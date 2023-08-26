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Starfield 06.09.2023
7.9 713 оценок

В сети появился ролик с распаковкой коллекционного издания Starfield

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butcher69
Новости

В то время как журналисты играют в Starfield, готовясь к написанию полного обзора, которые появятся 31 августа, некоторые игроки уже получили свое коллекционное издание.

В видеоролике, опубликованном на YouTube, пользователь TheWayToHalo раскрывает все элементы, входящие в издание Constellation: стилбук с металлическим значком (где указан код для активации) и увесистый металлический кейс с умными часами, сменным ремешком и нашивкой. Издание обойдется в 300 долларов (28 тысяч рублей).

Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.

3
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Luis_Se

Скорее бы поиграть в эту крутую игру

3
Ивасик

Да никуда она не денется. Вон, как недавно ждали выхода Хогвартса, какой ажиотаж был. Вышел, полмесяца пообсуждали и он исчез.

3
askazanov

А где сама игра??? Чё то флешки не вижу)

3
Maksikrus

Чо-то всё это барахло помятое у чувака: коробка и стилбук и это за немаленькие деньги

2
Freund Benno

за ним наверное полицейская погоня была, когда он со склада выбегал

5
Kazerad Freund Benno

Но мужик вроде белый, значит твоя теория, как сказал бы один гений, нереалистична)

1
Freund Benno Kazerad

Это накладные руки с алиэкспресс

0
Rey Harley

Мне не нравится. Стилбук, который у автора ролика оказался побитый, пластиковый кейс на тоненьких петлях, которые вот-вот оторвутся, ну и часы, которые он не включил. Имеет смысл брать только ради последних, хотя я бы не стал, не всем нравится подобный дизайн.

В других играх как правило кладут фигурку, которая будет радовать долгие годы на полке, а тут что? Кейс поставить, или часы, которые особо не выделяются? Ну, может кому то и зайдет

2
Rey Harley

Начало на 5 минуте

1
Kot9lra street

6 дней до игры осталось, а толком нет геймпейных роликов игры, прохождения хотя бы какой нибудь миссии, это странно, даже алан вейка 2 показали, а тут фиг. Либо игра года, либо это громкий провал с плохой оптимизацией

0
Kazerad

Ролик специально для таких как ты, по поводу того что якобы мало инфы по игре, сравнение с предыдущими рекламными компаниями беседки. Можете ознакомится кому интересно, весьма познавательно, для понимания как работает та или иная компания. https://www.youtube.com/watch?v=ZryY8oc-e3Y

1
Real Slim Shady

За 28 тысяч я могу купить себе 200 штук чипсов Lays. И получу больше наслаждения от них чем от игры Starfield, я думаю выбор очевиден.

0