В сети появился ролик с распаковкой коллекционного издания Starfield

В то время как журналисты играют в Starfield, готовясь к написанию полного обзора, которые появятся 31 августа, некоторые игроки уже получили свое коллекционное издание.
В видеоролике, опубликованном на YouTube, пользователь TheWayToHalo раскрывает все элементы, входящие в издание Constellation: стилбук с металлическим значком (где указан код для активации) и увесистый металлический кейс с умными часами, сменным ремешком и нашивкой. Издание обойдется в 300 долларов (28 тысяч рублей).
Starfield выходит 6 сентября для Xbox Series X/S и ПК, а обладатели Premium Edition смогут начать играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Скорее бы поиграть в эту крутую игру
Да никуда она не денется. Вон, как недавно ждали выхода Хогвартса, какой ажиотаж был. Вышел, полмесяца пообсуждали и он исчез.
А где сама игра??? Чё то флешки не вижу)
Чо-то всё это барахло помятое у чувака: коробка и стилбук и это за немаленькие деньги
за ним наверное полицейская погоня была, когда он со склада выбегал
Но мужик вроде белый, значит твоя теория, как сказал бы один гений, нереалистична)
Это накладные руки с алиэкспресс
Мне не нравится. Стилбук, который у автора ролика оказался побитый, пластиковый кейс на тоненьких петлях, которые вот-вот оторвутся, ну и часы, которые он не включил. Имеет смысл брать только ради последних, хотя я бы не стал, не всем нравится подобный дизайн.
В других играх как правило кладут фигурку, которая будет радовать долгие годы на полке, а тут что? Кейс поставить, или часы, которые особо не выделяются? Ну, может кому то и зайдет
Начало на 5 минуте
6 дней до игры осталось, а толком нет геймпейных роликов игры, прохождения хотя бы какой нибудь миссии, это странно, даже алан вейка 2 показали, а тут фиг. Либо игра года, либо это громкий провал с плохой оптимизацией
Ролик специально для таких как ты, по поводу того что якобы мало инфы по игре, сравнение с предыдущими рекламными компаниями беседки. Можете ознакомится кому интересно, весьма познавательно, для понимания как работает та или иная компания. https://www.youtube.com/watch?v=ZryY8oc-e3Y
За 28 тысяч я могу купить себе 200 штук чипсов Lays. И получу больше наслаждения от них чем от игры Starfield, я думаю выбор очевиден.