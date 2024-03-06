Выпущено бета-обновление 1.10.30 для Starfield

Bethesda выпустила новый бета-патч для Starfield. Согласно примечаниям к выпуску, обновление 1.10.30 добавляет новые позы и выражения для вас и ваших спутников в фоторежиме.
Более того, в этом новом бета-патче добавлена поддержка настройки угла обзора при использовании вида корабля от третьего лица. Он также добавляет автосохранение при быстром перемещении с поверхности планеты на орбиту. Мало того, теперь на ПК есть настройка анизотропной фильтрации.
Обновление 1.10.30 также обновляет пользовательский интерфейс корабля, чтобы он работал более плавно при более высокой частоте кадров. Также стоит отметить, что патч 1.10.30 убирает стоимость цифрового выбора для использования «Отменить» во время мини-игры «Безопасность». Кроме того, теперь игроки смогут открывать двери и собирать лут с открытым сканером. Кроме того, установка курса неактивного квеста теперь сделает его активным.
Примечания к выпуску обновления 1.10.30
- Добавлена возможность устанавливать выражения и позы для игрока и его спутников в фоторежиме.
- Теперь вы можете открывать двери и собирать урожай с открытым сканером.
- Установка курса для неактивного квеста теперь сделает его активным.
- Добавлена поддержка настройки угла обзора при использовании вида корабля от третьего лица.
- Добавлен ползунок качества анизотропной фильтрации (ПК).
- Удалена стоимость использования дигипика для использования «Отменить» во время мини-игры «Безопасность».
- Добавлено автосохранение при быстром перемещении с поверхности планеты на орбиту.
- Обновлен пользовательский интерфейс корабля, чтобы он работал более плавно при более высокой частоте кадров.
Серьёзно? Зачем... Никогда его не использовал. Лучше бы пофиксили баг с этой мини-игрой, когда после снятия одного "кольца защиты" следующее меняется, но не физически, а только графически. Сочувствую тем, кто подбирает "коды" последовательно.
Картинка - это скрин? Выглядит красиво!
ага
нет не скрин. вот скрин.
а вот мой скрин, почувствуй разницу