Walmart планирует снять с продажи Starfield и избавиться от оставшихся копий

В сети появились внутреннее письмо от компании Walmart, адресованное свои сотрудникам: в нем компания просит своих сотрудников начинать готовиться к снятию с продаж физических копий Starfield. По планам компании, в ближайшее время внутренняя цена на игру снизится до трех центов, а система будет блокировать проведение транзакций с ее продажей.
Walmart планирует убрать Starfield из продажи до 5 февраля, после чего сотрудники должны будут избавиться от товара согласно внутренним правилам магазина. Подразумевает ли это под собой полное уничтожение копий - неизвестно.
В тексте письма указано, что снятие игры с продажи происходит по инициативе поставщика, магазины не подвергнутся штрафам.
просто они не наиграли 200 часов, у них игра не раскрылась.
Ну вот и показали истинную цену этого недоразумения.
За три цента я бы купил, чтобы оставить официально отрицательный отзыв.
Сразу почему-то вспомнилось как бульдозерами конфискат давят, а тут коробки с игрой.
Физические а они разве существуют?)))))
Ага, коробка с бумажным диском и ключом)))
хахахахах
А как избавятся? Сожгут в бочке? ))
Сралфилдофаны! Держать строй! Не поддаёмся на провокации, еще 100 часов и игра раскроется!
"10/10 отклеилось")))
А это кто такие и почему кому-то должно быть на них не пофиг? Это я из танка спрашиваю, если что.
всего лишь крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли. Не обращай внимания.
Ок
Не в мире, а в Северной Америке.
Это на столько хреновая игра, что даже самому посмотреть хочется, за что её все так ненавидят
Подушним чутка...
Исправьте.
Пару патчей накинут,поиграю обязательно.Все таки там есть своя атмосфера.Можно кайфануть если на правильную волну настроиться.
верное решение
Очередная высер новость.
Первые 2-3 часа игра играется хорошо. Да 6 балов не больше, а если завышенные ожидания то меньше. Но игра уникальна в своем роде, за 20 лет я не играл ничего подобного. Хотя реализовано из рук вон плохо. Но обязательно к прохождению, такие игры выходят раз в 10 лет.
А, понял, хорошо, пройду тогда
Ты никогда не играл в игры в которых есть загрузки? Ты никогда не играл в игры про космос? Что в ней уникального?
Обязательно к прохождению, через год, если пофиксят. Так уже было с Fallout 76, что было на релизе и сегодня - это две разные игры.
ты сам себе противоречишь - так она хорошая или плохая?
Не надоело уже выкидывать подобную желтушную херню, не имеющую не одного подтверждённого пруфа? Или подобный грязный фарм лайков не пахнет?
А что ещё остаётся, грамотно писать новость, не склоняясь в чью либо сторону, со всей имеющейся информацией и фактам, с сылками на источники, что то люди слишком много начали просить от СМИ, вам так не кажется?)
1)Внутреннее письмо
2)Информацию об этом подтвердил Wario64, один из самых надежных источников из ретейла
К данной новости, в отличии от всех моих других новостей, действительно забыл приложить пруф - исправил.
Вот только ты явно специально умолчал об одной важной детали. Но шито поделать, лайки же сами себя не пофармятся)
Вот только прошло уже полгода с этих инсайдов, а избавляться начали почему-то только от Старфилда)
Ну это конечно же не в коем случае не связано с давней тенденцией Майкрософт постепенно избавляться от физических копий своих тайтлов. Но зачем дополнят новость, лучше выкинуть огрызок без контекста.
О боже мой, какая новость! Магазин, где-то там в каком-то там письме, возможно, сказал отозвать продажи физических носителей после 5 месяцев продаж игры, о нет как так, что же делать, такого ни когда не было! Надеюсь следующая новость про то как пешеходы переходят дорогу на зелёный свет не тронет читателей за душу, так же как от эта сверх важная новость!
Новость касается того, что эта сеть магазинов в целом решила избавиться от физических копий игр и по давно известной инфе, майки в этом очень заинтересованы, поэтому неудивительно, что их тайтлы станут первыми. Но нет, лучше выкинуть новость без контекста, ведь народ так любит подобную желтуху, что новость обязательно заберет немного кликов. И ладно бы это сделал какой то ноунейм с ПГ, но это даже люди на зарплате на главную дтф выкинули. Тупо показатель уровень игровой журналистики. Буквальное воплощение жёлтых газетенок