Состоялся релиз тактической стратегии Stargate: Timekeepers на ПК

Сегодня, 23 января, компания Slitherine представила первую часть тактической игры в реальном времени Stargate: Timekeepers, действие которой продолжает 7-й сезон сериала "Звездные врата: SG-1".
Первый эпизод этой захватывающей игры доступен для бесплатного скачивания и игры на платформе Steam. Игра разделена на две части, каждая из которых включает в себя семь эпизодов, представляющих собой полноценные одиночные миссии.
Stargate: Timekeepers переносит игроков в самую гущу совершенно нового сюжета, где время ограничено, а каждое принятое решение имеет свои последствия, так как игроки стремятся противостоять властолюбивым Гоаулдам.
Для достижения успеха на поле боя игрокам придется использовать сочетание скрытности, умений и боевого мастерства. В Stargate: Timekeepers особое внимание уделяется персонажам, каждый из которых обладает уникальным набором навыков для преодоления препятствий, противостояния врагам и решения внутриигровых головоломок. Каждый эпизод требует тщательного планирования и умелого использования навыков, включая "Тактический режим", который позволяет действиям разворачиваться одновременно.
Вторая часть Stargate: Timekeepers выйдет в апреле этого года. Игроки, купившие Stargate: Timekeepers, получат полный доступ ко всем эпизодам обеих частей игры.
Первый шеврон зафиксирован.
им надо было переносить релиз, так как сейчас никому неинтересны игры, кроме одной
Кроме какой?
Starfield