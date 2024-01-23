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Stargate: Timekeepers 23.01.2024
Стратегия, RTS, Научная фантастика
6.7 34 оценки

Состоялся релиз тактической стратегии Stargate: Timekeepers на ПК

butcher69
Новости

Сегодня, 23 января, компания Slitherine представила первую часть тактической игры в реальном времени Stargate: Timekeepers, действие которой продолжает 7-й сезон сериала "Звездные врата: SG-1".

Первый эпизод этой захватывающей игры доступен для бесплатного скачивания и игры на платформе Steam. Игра разделена на две части, каждая из которых включает в себя семь эпизодов, представляющих собой полноценные одиночные миссии.

Stargate: Timekeepers переносит игроков в самую гущу совершенно нового сюжета, где время ограничено, а каждое принятое решение имеет свои последствия, так как игроки стремятся противостоять властолюбивым Гоаулдам.

Для достижения успеха на поле боя игрокам придется использовать сочетание скрытности, умений и боевого мастерства. В Stargate: Timekeepers особое внимание уделяется персонажам, каждый из которых обладает уникальным набором навыков для преодоления препятствий, противостояния врагам и решения внутриигровых головоломок. Каждый эпизод требует тщательного планирования и умелого использования навыков, включая "Тактический режим", который позволяет действиям разворачиваться одновременно.

Вторая часть Stargate: Timekeepers выйдет в апреле этого года. Игроки, купившие Stargate: Timekeepers, получат полный доступ ко всем эпизодам обеих частей игры.

12
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
legionle007

Первый шеврон зафиксирован.

2
JohnTornton

им надо было переносить релиз, так как сейчас никому неинтересны игры, кроме одной

-1
Lake333GLD

Кроме какой?

1
Slokas Lake333GLD

Starfield

1