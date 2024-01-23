Состоялся релиз тактической стратегии Stargate: Timekeepers на ПК

Тактическая стратегия в реальном времени по мотивам популярного сериала «Звёздные врата SG-1». События игры разворачиваются во время 7 сезона сериала, но по совершенно оригинальному сюжету, охватывающему 14 миссий.

Игрок берёт на себя роль командира спецотряда, действующего в тылу армии гоа'улдов. Ваша задача — точно планировать операции и эффективно использовать уникальные навыки бойцов, чтобы уничтожать врага в тылу и помогать основным силам Звёздных Врат.

В вашем распоряжении отряд из уникальных персонажей со специальными способностями. Каждый обладает своим набором приёмов для скрытного перемещения, взлома, диверсий. Комбинируя эти умения, вы должны бесшумно проникать на вражескую территорию и поочерёдно устранять цели.

Также в игре присутствует тактический режим планирования, позволяющий синхронизировать действия всех бойцов для максимально слаженного выполнения операции. От вашего мастерства зависит конечный успех миссии по ослаблению вражеских сил.