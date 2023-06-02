Авторы Starship Troopers: Extermination представили дорожную карту для кооперативного шутера ©

Starship Troopers: Extermination, кооперативный шутер от первого лица, в котором игрокам предстоит вступить в далекую битву с инопланетными арахнидами, недавно получил дорожную карту раннего доступа. В составе Авангарда глубокого космоса игрокам поручена миссия по возвращению планет, захваченных угрозой арахнидов.

Разработчики игры признают мужество игроков, отмечая доблестные сражения, которые они вели на планете Валака. Однако они также предупреждают, что трудности, с которыми они столкнулись до сих пор, представляют собой лишь вершину айсберга. Согласно полученным данным, ожидается, что арахниды усилят свой натиск, совершая атаки с большей силой и численностью. По прогнозам, битва за защиту Валаки и будущих полей сражений от этих неумолимых существ будет изнурительным испытанием.

Несмотря на предвидимые трудности, разработчики подарили солдатам луч надежды. Досье, описывающее дорожную карту раннего доступа, дает представление о предстоящих стратегиях и усилениях, которые призваны дать войскам возможность эффективно противостоять развивающейся угрозе арахнидов. Важно отметить, что эта дорожная карта может претерпеть изменения на основе отзывов игроков и изменений в развитии игры.

На первом этапе будет запущен "Штурм и безопасный режим", а также "Режим ARC Slam". После этого на втором этапе будут введены игровые мутаторы, новый режим "Орда", профили и статистика игроков, установки для тяжелых пулеметов (HMG) и новая игровая зона на карте Валака.

На третьем этапе игроков ожидает усовершенствованная система развития классов, улучшения способностей, введение "ульев", система наград и возможность обмениваться специальным оружием.

На четвертом этапе появится центр игроков, будут введены эмотипы и кланы, множество новых видов оружия, грозный босс Баг, поддержка мародеров и добавление в игру целой новой планеты.

На заключительном этапе будет введена мета-игра "Галактическая война". Этот этап также включает в себя кастомизацию игроков, новый класс войск, глобальный счетчик смертей и увеличение количества жестокости для тех игроков, которые любят более острые ощущения.