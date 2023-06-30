Первое крупное обновление для Starship Troopers: Extermination добавляет новый регион ©

Первое крупное обновление для Starship Troopers: Extermination уже вышло, и оно добавляет на карту новый регион, а также другие вещи. Это всего лишь первое обновление из запланированного списка, и разработчик Offworld Industries с самого начала довольно ясно дал понять, насколько "ранним" является ранний доступ для Starship Troopers: Extermination.



Итак, первое обновление - The Mutated Sands 0.3.0 - добавляет новый регион Валаки под названием "Склад топлива", который вам нужно отбить у врага. Новая локация "изобилует фабриками, которые обеспечивают многоуровневое окружение для борьбы с жуками". В игре также появилось новое оружейное сооружение под названием "Пулеметная установка", и вы, вероятно, можете понять, что это такое, по названию, но Offworld утверждает, что это "вдохновлено культовым оружием, использованным в фильме Starship Troopers, и способно уничтожить волны арахнидов, стремящихся захватить вашу базу".