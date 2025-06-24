Война продолжается: Starship Troopers - Extermination получила масштабное обновление Phantom's Nest

Разработчики из Offworld Industries и издатель Knights Peak выпустили обновление 1.5 под названием Phantom’s Nest для кооперативного шутера Starship Troopers: Extermination. Апдейт значительно расширяет возможности игроков и готовит почву для ещё более масштабных нововведений в грядущем патче 1.6, который выйдет в августе.

Главным событием стала переработка режима «Охота на улей», теперь рассчитанного на 16 человек и включающего новую задачу — сопровождение ядерной бомбы. Режим «Орда» тоже получил улучшения: теперь волны наступают по таймеру, а не по числу убитых жуков, что повышает динамику сражений.

Игроки получат доступ к новому оружию — Morita II, которое на 16-м уровне открывает экспериментальный плазменный гранатомёт, доступный для всех классов. Дополнительно добавлены модификации для Morita XXX и дробовика TW-2-R Sp.L.I.T Shotgun.

Кроме этого, переработан режим Galactic War, улучшена стабильность игры и внедрены исправления ошибок.

А в августе нас ждёт обновление 1.6, которое добавит новую систему появления жуков и первый с релиза Hive Hunt новый игровой режим. Игрокам предстоит охота за загадочным веществом Архнигеоном на планетах Валака и Агни Прайм — редким ресурсом, способным переломить ход войны.

Полный релиз Starship Troopers: Extermination состоится 11 октября 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.