Разработчики стратегии Starship Troopers: Terran Command анонсировали дополнение Raising Hell ©

Бельгийские разработчики из студии The Artistocrats анонсировали сюжетное дополнение Raising Hell для стратегии в реальном времени Starship Troopers - Terran Command.

Потоки расплавленной лавы, извержения вулканов и нашествие арахнидов. Что может не понравиться на планете Геенна? Авторы надеются, что игроки загорятся желанием исследовать Raising Hell, когда оно выйдет этой осенью вместе с новыми юнитами, миссиями и совершенно новым окружением.

Неумолимая Геенна - это высокодоходная планета с богатыми ресурсами, где добыча полезных ископаемых и тяжелая промышленность находятся под защитой отрядов ветеранов и наемников-авантюристов. Война с Арахнидами сеет хаос и на Геенне, и орды жуков обрушились на извергающий лаву адский плацдарм. Эволюционируя в суровых вулканических условиях, новые опасные штаммы арахнидов угрожают не только человеческому населению, но и ценным природным ресурсам. Вновь отправляется мобильная пехота, и самые выносливые бойцы Федерации выполняют грязную работу, защищая человечество от постоянно растущей угрозы со стороны жуков.