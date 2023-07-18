Следующее крупное обновление для State of Decay 2 принесет в игру динамичные и непредсказуемые события ©

Несмотря на активную фазу производства State of Decay 3, разработчики из студии Undead Labs продолжают активно поддерживать вторую часть серии. Не так давно зомби-экшен получил контентное обновление с внушительным количеством нововведений, однако уже скоро игроки получат еще одно массивное обновление. Авторы игры собираются внедрить в State of Decay 2 уникальную систему событий и дать игрокам еще больше возможностей.

Следующее обновление для State of Decay 2 получило подзаголовок "Curveball". Оно принесет в игру динамичные и непредсказуемые события, которые могут помочь или даже навредить созданным сообществам игроков. Некоторые события "Curveball" могут влиять на выносливость, боевой дух и эффективность ваших выживших, в то время как другие события более специфичны для мира и могут влиять на добычу и окружающий мир. Вместе с этим обновлением зомби получат мутации, по-разному изменяющие их скорость, урон и даже поведение.

Специально для разработки этого обновления команда Undead Labs объединилась со студией Wushu Studios. Это означает, что поддержка State of Decay 2 будет еще очень долгой, и теперь разработкой новых обновлений будут заниматься сразу две опытные команды.

Обновление "Curveball" для State of Decay 2 в настоящее время доступно только для тестовых серверов в Steam. Полноценный релиз патча состоится после всех необходимых корректировок.