State of Decay 2 22.05.2018
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Разработчики State Of Decay 2 провели прямую трансляцию в честь недавно вышедшего 33-го обновления "Сердечный приступ"

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Новости

Совсем недавно, 10 мая, State of Decay 2: Juggernaut Edition получило масштабное обновление под названием "Сердечный приступ" (Heart Attack), привнесшее немало нововведений. В честь данного события представители студии Undead Labs в лице руководителя проекта Рэнди Ламберта и старшего аналитика по обеспечению качества Брэндона Мартина провели часовую трансляцию, где подробно рассказали обо всех важных фишках патча и, конечно же, наглядно их продемонстрировали.

Напомним, что самым главным нововведением обновления Heart Attack стало появление в игре более разумных зомби. Теперь они не просто передвигаются по миру и сидят в точках интереса, ожидая игроков, а сами продвигаются базам, по дороге создавая целые аванпосты и осадные участки. Такая механика привносит в игру больше напряжения и мотивации для контроля своих территорий. Если же не проводить периодические зачистки, то на базу обрушится целая армия из самых разнообразных тварей, которые не уйдут, пока не получат то, за чем пришли.

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